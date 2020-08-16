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Эксклюзив для EGS " Total War Saga: Troy", который раздавался совершенно бесплатно всем желающим. На старте проект получил огромное количество новых игроков серии, так Total War за первые 24 часа установили порядка 7.5 миллион пользователей, а за один час раздачи игру скачали 1 миллион игроков! Конечно не как с GTA V когда EGS легла, но все же. Creative Assembly дала комментарии по поводу такого успеха.

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"Было круто работать с Epic Games над тем, чтобы раздать этот совершенной новый проект бесплатно. Теперь мы можем поприветствовать в этой новой игре большое количество игроков в новой стратегии, как старых фанатов, так и новичков. Мы очень рады"

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После раздачи цена у игры стала довольно высокой, а именно 2079 рублей, также напомню что игра эксклюзив для EGS, на остальных площадках игра выйдет в 2021 году, печаль для "Only Steam"?

Минимальные системные требования новой Total War:

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- Операционная система: Windows 7, 8.1,10 (64-bit)

- Процессор: Intel Core 2 Duo или Intel i7 8550U

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- Видеокарта: Nvidia GTX 460 1 ГБ, AMD Radeon HD 5770 1 ГБ или Intel UHD Graphics 620

- Оперативная память: 6GB

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- Свободное место: 26GB

Новый Total War был анонсирован 19 сентября 2019 года, а вышел 13 августа на платформу PC

Купить игру на площадке EGS: ссылка