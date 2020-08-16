Call of Duty: Modern Warfare и Warzone предлагает скачать патч размером в 66GB
Infinity Ward выпустила новый патч для PlayStation 4, PC и Xbox one, он исправляет баг с отображением оружия в двух версиях игры, а именно Warzone и классический мультиплеер, напомню данный баг появился в 5 сезоне и был до дня выхода патча, выпуск обновления состоялся, на PC и PlayStation 4 предложили скачать 2 гигабайта, а вот игрокам на Xbox One предлагают целых 66 гигабайт, Infinity Ward дали комментарии по этому поводу:
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"Из-за непредвиденного бага в процессе предоставления патча для Microsoft обладателям консоли Xbox требуется повторно загрузить файлы, которые у них уже имеются, но это не повлияет на общий размер игры на диске"
Разработчики Warzone не в первый раз подвергается критике от игроков из-за большого размера из игры, в целом занимает 200 гигабайт.
Владельцы консоли Xbox One после выхода патча сразу же пошли писать жалобы на различных игровых форумах.
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Infinity Ward также хотели выпустить патч раньше, но в итоге спешка привела выход патча в пятницу в вечернее время.
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COD: Modern Warfare вышла 23 августа на платформы: PlayStation 4, Xbox One, Windows.
COD: Warzone вышла 10 марта 2020 года на платформы:PlayStation 4, Xbox One, Windows.
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Скачать Warzone:ссылка
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