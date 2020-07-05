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Cyberpunk 2077 - игра, в которой продумано много мелочей, где есть функциональный редактор персонажей, где каждый выбор влияет на мир (но это не точно), так сколько же будут длиться сутки в этой однозначно большой и проработанной игре?

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Разработчики Cyberpunk 2077 сообщили, что один час в нашем с вами мире - это 8 часов в Найт-Сити, 24 (день в реальном мире), поделить на 8, получаем 3. Выходит что сутки в Найт-Сити, будут идти ровно 3 реальных часа, не больше, не меньше, а значит, что наблюдать день мы будем часа два а, ночь один.

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Фанаты подсчитали количество часов в играх: Ведьмак 3; Red Dead Redemption 2; GTA V.

Итог исследования:

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- Сутки в Ведьмак 3 идут: 1 час и 36 минут, а в Киберпанке 3 часа, то есть в Киберпанке сутки дольше на 1 час и 40 минут чем в Ведьмаке.

- Сутки в Red Dead Redemption идут 48 минут, то есть сутки в Киберпанк дольше на 2 часа и 12 минут, чем в RDR 2.

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- Сутки в GTA 5 идут также 48 минут, а значит результат полностью аналогичен прошлому.

После этих исследований мы видим, что разработчики серьезно подошли к системе времени в игре, да и смотреть на ночь 1 час - это очень круто, ведь Найт-Сити имеет очень много неоновых вывесок, которые не будут светиться днем :(

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Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на платформы PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Google Stadia.

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