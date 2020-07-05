Энтузиасты сравнили время суток в Cyberpunk 2077 с 3 играми
Cyberpunk 2077 - игра, в которой продумано много мелочей, где есть функциональный редактор персонажей, где каждый выбор влияет на мир (но это не точно), так сколько же будут длиться сутки в этой однозначно большой и проработанной игре?
реклама
Разработчики Cyberpunk 2077 сообщили, что один час в нашем с вами мире - это 8 часов в Найт-Сити, 24 (день в реальном мире), поделить на 8, получаем 3. Выходит что сутки в Найт-Сити, будут идти ровно 3 реальных часа, не больше, не меньше, а значит, что наблюдать день мы будем часа два а, ночь один.
Фанаты подсчитали количество часов в играх: Ведьмак 3; Red Dead Redemption 2; GTA V.
Итог исследования:
реклама
- Сутки в Ведьмак 3 идут: 1 час и 36 минут, а в Киберпанке 3 часа, то есть в Киберпанке сутки дольше на 1 час и 40 минут чем в Ведьмаке.
- Сутки в Red Dead Redemption идут 48 минут, то есть сутки в Киберпанк дольше на 2 часа и 12 минут, чем в RDR 2.
реклама
- Сутки в GTA 5 идут также 48 минут, а значит результат полностью аналогичен прошлому.
После этих исследований мы видим, что разработчики серьезно подошли к системе времени в игре, да и смотреть на ночь 1 час - это очень круто, ведь Найт-Сити имеет очень много неоновых вывесок, которые не будут светиться днем :(
реклама
Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на платформы PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Google Stadia.
Оформить предзаказ на игру в стим:здесь
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила