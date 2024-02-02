По его словам, Румыния к нему не готова.

Начальник генштаба Румынии Влад Георгице заявил, что румынскому населению пора задуматься о своей безопасности и начать готовиться к военному конфликту с Россией. Он отметил, что к конфликту должны готовиться все люди Европейского Союза, а властям необходимо принять меры для подготовки граждан.

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Георгице утверждает, что в будущем конфликт возникнет на Западных Балканах, куда будет вовлечена Молдова и Румыния. Георгице не сказал, когда именно возникнет напряжение в их регионе, но призвал власти провести правовые реформы, дабы изменить добровольную военную службу в стране.

Так, он предлагает начать добровольную базовую военную подготовку для мужчин и женщин до 35 лет, поскольку на сегодняшний день Румыния не готова к потенциальному конфликту с Россией, и ей необходимо подготовиться.

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Премьер Румынии Марчел Чолаку призвал население не беспокоится и подчеркнул, что власти не планируют вступать в какой-либо конфликт в ближайшем будущем, поэтому опасности нет. Чолаку призвал сохранять спокойствие.