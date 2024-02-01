Это происходит из-за разногласий между президентом и командующим.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует объявить увольнение Залужного через несколько дней, а сам разговор с генералом состоялся в понедельник. CNN сообщает, что увольнение связанно с разногласиями между президентом и генералом.

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На данный момент украинская власть не подтвердила факт увольнения главнокомандующего, поскольку реакция народа была негативной. Однако к концу недели ожидается указ президента, который закроет вопрос с Залужным.

CNN считает, что главная проблема Залужного — провал контрнаступления в прошлом году. Журналисты отмечают, что напряженность достигла своего пика после интервью Залужного с газетой The Economist, где он назвал конфликт с Россией "тупиковым" и отметил невозможность "красивого прорыва" из-за минных полей и подавляющего огня со стороны российской артиллерии.

При этом в понедельник Зеленский в своем обращении проигнорировал это событие и никак его не прокомментировал, а Минобороны заявило, что эти "слухи" неправда. А вот несколько западных источников сразу подтвердили, что президент принял окончательное решение в понедельник.

Сообщается, что Зеленский предложил Залужному "другую должность", а на пост главнокомандующего рассматривали начальника разведки Буданова и генерала Сырского, но они отказались. Украинская власть отказалась давать комментарии западной прессе.

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Отмечу, что популярность Залужного в Украине достаточно высокая. Декабрьский опрос показал, что около 88% украинцев поддерживают нынешнего главнокомандующего. При этом рейтинг Зеленского и вовсе ниже - 62%, а в связи с этими решениями может упасть еще сильнее.