Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX
"Вагнеровцы" остаются в Беларуси, а в их лагере около тысячи единиц техники, включая военную
Некоторое количество палаток было демонтировано, но многие остались на местах.

реклама

Летом "вагнеровцы" крупными колоннами ехали на территорию Беларуси. В основном все бойцы направлялись в село Цель, где находится их основной лагерь, и за которым ведется постоянное наблюдение со стороны журналистов, включая западных.

реклама

Журналисты следили за тем, как лагерь наполняется. Так, первая колонна приехала в июле. Потом в августе процесс набрал оборотов, а в сентябре новостей стало совсем мало. После авиакатастрофы, где погиб Евгений Пригожин и вовсе начали говорить о демонтаже некоторых палаток в лагере. И это правда, если смотреть на спутниковые снимки опубликованные NYT. Однако демонтаж начался до смерти Пригожина, поэтому этот процесс связать с авиакатастрофой трудно. Теория журналистов гласит, что это связано с тем, что было развернуто слишком много палаток и лишние просто убрали.

Тем не менее "вагнеровцы" продолжают находиться на территории Беларуси в селе Цель и передвижений в сторону Украины/России замечено не было. По данным мониторинговой группы "Гаюн" из Беларуси, в стране находится порядка 1000 единиц техники ЧВК "Вагнер", что говорит нам о нахождении основной части бойцов компании в стране на своем месте.

Так, работы по демонтажу палаток в лагере продолжались весь сентябрь. По подсчетам журналистов всего было демонтировано более 60% палаток. На снимках видно около 99 палаток, что 35% от изначального количества. За сентябрь было демонтировано порядка 30 штук. Однако "вагнеровцы" продолжают находиться в стране, поскольку по подсчетам в лагере осталось 1040 единиц техники, включая военную.

Так, основная часть техники — легковые автомобили. 800 различных моделей, от "буханок" до ГАЗелей и пикапов УАЗ. Еще примерно сотня различных грузовиков, включая Уралы и КамАЗы. 11 фур с неизвестным содержимым и 20 тягачей, а также 10 автобусов ПАЗ для военных. При этом в лагере осталось около 80 единиц строительной техники, куда входят экскаваторы, бульдозеры, автокраны и другое.

Самое интересное, что в лагере остались бронеавтомобили "Щука" или "Чекан" и их тентованные модификации. Эта военная техника попала в Беларусь в начале августа. Первые бронеавтомобили были замечены в конце июля в 11-ой колонне ЧВК, которая двигалась в село Цель 25 июля. В последующих колоннах количество бронеавтомобилей увеличилось, а после колонны вовсе пропали. Всего было замечено 14 колонн ЧВК. В последней колонне двигались исключительно фуры с морскими контейнерами.

Отмечается, что какое-то количество техники находится в гаражах бывшего парка боевых машин военного городка в селе Цель. Кроме того там же и 37 грузовых металлических контейнеров, которые были замечены в 14-ой колонне.

Сообщается, что демонтаж палаток связан еще и с наступлением осеннего периода. Скоро наступит холод и зима, а жизнь в палатках будет несколько некомфортной. На этом фоне бойцов ЧВК могли переселить в бывшие казармы на территории лагеря и похоже, это произошло, считает "Гаюн". По крайней мере была замечена активность в казармах. А в палатках нет дыма от буржуек, которые используются для отопления. Вряд-ли "вагнеровцы" бы спали в палатках без отопления в зимний период.

Таким образом "вагнеровцы" продолжают находиться в своем основном лагере, но получили доступ к казармам, где смогут находиться даже в холод. А демонтаж палаток может быть связан именно с переселением части бойцов в казармы. Палатки больше не нужны, вот их и убирают, а еще это создает дополнительный "шум" в СМИ.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На данный момент в сети сообщают, что некий Павел Пригожин ведёт переговоры с Росгвардией о возвращении ЧВК в Украину без подписания контракта с МО РФ. Это может повлиять на действия "вагнеровцев" в Беларуси.

#чвк вагнер #беларусь
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AFP: ЧВК "Вагнер" за месяц до мятежа заказала спутниковые снимки территории от Украины до Москвы
"Всё в порядке" - В сети впервые появилось 8-минутное видео с Пригожиным и Уткиным в Африке
ЧВК «Вагнер» могла прекратить существование – бойцы уже на Донбассе под контролем Минобороны РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия примет на вооружение новейшую систему противокосмической обороны С-550 к 2027 году
8
Один из прогнозов говорит о росте XRP до $869–1000, ссылаясь на 39-месячный цикл
1
К Земле приближается комета, напоминающая корабль «Тысячелетний сокол» из Звездных Войн
2
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю: вы предали Россию
4
В Сети появились кадры уничтожения РЛС ЗРК С-300 ВСУ с помощью ракеты РСЗО «Торнадо-С»
1
Российские инженеры разработали беспилотник из пенопласта, устойчивый к радиоэлектронной борьбе
3
В России начали создавать сотни спутников для мониторинга всей поверхности Земли
8
Politico: Словакия прекращает военную поддержку Украины
+
"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
+
ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС в результате обстрела
+
Рубль дешевеет, а видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дорожают
7
Нейросеть показала, как выглядел бы «Бегущий по лезвию», снятый в СССР
6
Шольц заявил об усилении охраны еврейских учреждений в Германии
3
Анонсирован индийский электрический скутер Motofaast с дальностью хода 120 км
1
Армия Израиля сообщила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
+
Минобороны России: Ракетный комплекс «Сармат» в ближайшее время встанет на боевое дежурство
+
Цены процессоров Intel Core 14-го поколения в испанской рознице неприятно удивили
1
Представитель НАТО Уайт заявил об осуждении атак ХАМАС против Израиля
1
Новые санкции США против Китая обернутся для NVIDIA миллиардными убытками
3
Core i7-14700K весьма превзошёл i7-13700K в 4 версиях Cinebench, а i9-14900K обогнал i9-13900KS
7

Популярные статьи

Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
9
США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
5
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
24
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
65
В США сообщили о секретном оружии способном преодолеть российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей"
9
О будущем рынка настольных игр в России
4
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
4
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
29
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Российский "ядерный поезд-призрак" "Баргузин" создадут за 3-5 лет
10

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100913
18:53
К сожалению, договаривается "свора", а не граждане.
Экс-советник Кучмы призвал Киев начать переговоры с Москвой на фоне обострения конфликта между Израилем и ХАМАС
Vadim Iljin
18:52
а ты типа" великоумный" либеродрилл?? Хвост разве не твой в сортире валяется?)))
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
Vadim Iljin
18:50
да это давно уже известно!
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
Никита Никитенко
18:46
Блин, не знаю. MSI GTX 1070, греется до 82 (редко выскакивает 83). Работает уже как 7 лет. Ни вскрывал не разу. Температура напрягает, но пока работает.
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
Вассисуалий Лоханкин
18:45
Не сдохли здесь- сдохнут там...
На севере Мали замечены украинские наёмники
Vadim Iljin
18:45
а у меня сохранилась такая кружка , спёр в пивбаре в 1984 обмывали моё возвращение из армии ))) кстати пиво почему то вкуснее из неё пить, правда вкус пива в советское время был другой - его тогда н...
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
Vito Vago
18:44
Получат в ответ! У арабов появилась возможность поквитаться.
Израильская армия наносит удары по ливанским территориям, атаковав «Хезболлу»
Алексей Селивёрстов
18:39
Apex Stealth+ 3000 Обычный 2000
Илон Маск рассказал, когда станет возможным первый пилотируемый полёт на Марс
Chimbal
18:29
Да ты что! А я не знал! Ох уж эти "умники"...
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
мама Стифлера
18:17
Аналитики НАТО отметили, что ХАМАС за сутки наступления занял больше территории, чем ВСУ за четыре месяца.
США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем