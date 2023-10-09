Некоторое количество палаток было демонтировано, но многие остались на местах.

Летом "вагнеровцы" крупными колоннами ехали на территорию Беларуси. В основном все бойцы направлялись в село Цель, где находится их основной лагерь, и за которым ведется постоянное наблюдение со стороны журналистов, включая западных.

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Журналисты следили за тем, как лагерь наполняется. Так, первая колонна приехала в июле. Потом в августе процесс набрал оборотов, а в сентябре новостей стало совсем мало. После авиакатастрофы, где погиб Евгений Пригожин и вовсе начали говорить о демонтаже некоторых палаток в лагере. И это правда, если смотреть на спутниковые снимки опубликованные NYT. Однако демонтаж начался до смерти Пригожина, поэтому этот процесс связать с авиакатастрофой трудно. Теория журналистов гласит, что это связано с тем, что было развернуто слишком много палаток и лишние просто убрали.

Тем не менее "вагнеровцы" продолжают находиться на территории Беларуси в селе Цель и передвижений в сторону Украины/России замечено не было. По данным мониторинговой группы "Гаюн" из Беларуси, в стране находится порядка 1000 единиц техники ЧВК "Вагнер", что говорит нам о нахождении основной части бойцов компании в стране на своем месте.

Так, работы по демонтажу палаток в лагере продолжались весь сентябрь. По подсчетам журналистов всего было демонтировано более 60% палаток. На снимках видно около 99 палаток, что 35% от изначального количества. За сентябрь было демонтировано порядка 30 штук. Однако "вагнеровцы" продолжают находиться в стране, поскольку по подсчетам в лагере осталось 1040 единиц техники, включая военную.

Так, основная часть техники — легковые автомобили. 800 различных моделей, от "буханок" до ГАЗелей и пикапов УАЗ. Еще примерно сотня различных грузовиков, включая Уралы и КамАЗы. 11 фур с неизвестным содержимым и 20 тягачей, а также 10 автобусов ПАЗ для военных. При этом в лагере осталось около 80 единиц строительной техники, куда входят экскаваторы, бульдозеры, автокраны и другое.

Самое интересное, что в лагере остались бронеавтомобили "Щука" или "Чекан" и их тентованные модификации. Эта военная техника попала в Беларусь в начале августа. Первые бронеавтомобили были замечены в конце июля в 11-ой колонне ЧВК, которая двигалась в село Цель 25 июля. В последующих колоннах количество бронеавтомобилей увеличилось, а после колонны вовсе пропали. Всего было замечено 14 колонн ЧВК. В последней колонне двигались исключительно фуры с морскими контейнерами.

Отмечается, что какое-то количество техники находится в гаражах бывшего парка боевых машин военного городка в селе Цель. Кроме того там же и 37 грузовых металлических контейнеров, которые были замечены в 14-ой колонне.

Сообщается, что демонтаж палаток связан еще и с наступлением осеннего периода. Скоро наступит холод и зима, а жизнь в палатках будет несколько некомфортной. На этом фоне бойцов ЧВК могли переселить в бывшие казармы на территории лагеря и похоже, это произошло, считает "Гаюн". По крайней мере была замечена активность в казармах. А в палатках нет дыма от буржуек, которые используются для отопления. Вряд-ли "вагнеровцы" бы спали в палатках без отопления в зимний период.

Таким образом "вагнеровцы" продолжают находиться в своем основном лагере, но получили доступ к казармам, где смогут находиться даже в холод. А демонтаж палаток может быть связан именно с переселением части бойцов в казармы. Палатки больше не нужны, вот их и убирают, а еще это создает дополнительный "шум" в СМИ.

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На данный момент в сети сообщают, что некий Павел Пригожин ведёт переговоры с Росгвардией о возвращении ЧВК в Украину без подписания контракта с МО РФ. Это может повлиять на действия "вагнеровцев" в Беларуси.