В Оттаве Зеленский выступит с речью перед парламентом.

Сначала Зеленский принял решение посетить Соединенные Штаты Америки. В рамках визита Зеленский сделал несколько заявлений о контрнаступлении, а также запросил больше военной помощи. Он получил подтверждение от Штатов того, что танки Abrams скоро прибудут в Украину, это займет еще несколько недель. К тому же в тот же день был объявлен очередной пакет военной помощи на 325 миллионов долларов, куда вошли боеприпасы и легкая техника.

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Теперь Зеленский решил посетить Канаду без предупреждения с целью получить подтверждение о продолжении военной, экономической и гуманитарной поддержки Украины, - отметила канцелярия премьер-министра Джастина Трюдо.

Так, Зеленский будет находиться в Канаде целый день. В СМИ пишут, что Зеленский планирует обсудить с премьер-министром Канады вопросы, касающиеся продолжения военной поддержки, дабы украинские силы могли продолжать наступление.

Ожидается, что обе стороны подпишут какое-то соглашение, которое предполагает укрепление экономических связей между Украиной и Канадой. Перед этим Зеленский выступит перед парламентом с речью в Оттаве.

После этого два лидера поедут в Торонто, чтобы встретиться с лидерами канадского бизнеса и обсудить дальнейшие инвестиции в частный сектор Украины.

Канцелярия Трюдо также сделала заявление, где говорится, что Канада всегда будет поддерживать Украину и украинцев и продолжит это делать столько, сколько потребуется.

Издание AP отмечает, что, посещая Канаду, Зеленский надеется увеличить военную поддержку, выступив с речью перед чиновниками. Также Зеленский хочет увидеть, как сильно власть в Канаде поддерживает Украину.

К слову, это первый личный визит Зеленского в Канаду с прошлого года.

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Канада с начала конфликта передала Украине порядка 6,6 миллиарда долларов США. Трюдо назвал это самой высокой прямой финансовой поддержкой Украины на душу населения среди семи промышленных стран.