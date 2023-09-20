Таким образом Байден теряет поддержку со стороны американцев.

В прошлом месяце Байден сильно обгонял своего конкурента республиканца Трампа в опросе YouGov о выборах 2024 года в США. Тогда Байден имел 47% поддержки, а Трамп всего 41%. К тому же во всех прошлых опросах YouGov Байден лидировал и побеждал Трампа. Всего Байден одержал победу в 10 "искусственных выборах" из 11.

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Однако за последние несколько недель поддержка Байдена стремительно упала, тогда как Трамп наоборот стал более популярным выбором среди американцев, несмотря на его уголовные обвинения. Сообщается, что это связано с возрастом Байдена и вопросом о его "пригодности" к следующему сроку. К тому же популярностью Байден у республиканцев не пользуется, поскольку в Палате представителей его постоянно пытаются убрать с поста лидера страны импичментом.

Так, согласно последнему опросу YouGov среди 1636 взрослых жителей США, 44% голосов были отданы за Трампа и Байдена. Еще 7% не определились с выбором, а 4% вовсе отказались голосовать на следующих выборах. Таким образом Байден и Трамп впервые сравнялись в опросах. А учитывая результаты прошлого опроса, то Байден стремительно теряет поддержку со стороны американцев.

Однако популярность Трампа может сильно упасть из-за уголовных обвинений, которые затронут его в 2024 году. Он также может потерять возможность стать кандидатом на выборах. В таком случае Байден, скорее всего, одержит победу, поскольку популярность остальных республиканцев не столь велика. А Байден вряд-ли потеряет возможность стать кандидатом на следующих выборах, поскольку поддержка со стороны демократов у него высокая.

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Отмечу, что частично популярность Байдена упала из-за коррупции. Виноваты в этом обвинения его сына Хантера, который незаконно хранил огнестрельное оружие. 47% американцев считают, что Байден — коррупционер, как и его семья, которая использует свои возможности в своих целях.