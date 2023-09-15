Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
СМИ: Бизнес-джет Пригожина могли сбить при помощи истребителя
Новая теория гласит, что бомбы на самолете не было.

реклама

Новая теория в сети от бывшего офицера армии Нидерландов Эрика Схоутена гласит, что бизнес-джет Пригожина Embraer Legacy 600 23 августа могли сбить при помощи истребителя, а бомбы на самом деле на борту не было. Такая теория подкрепляется тем, что на месте аварии удалось найти неповрежденные части герметичного корпуса среди остальных обломков.

реклама

Таким образом, Embraer Legacy 600 могли подбить, используя ракету, выпущенную с другого военного самолета. Однако важно отметить слово "возможно". Сообщается, что команда офицера под названием Dyami Strategic Security Services провела свое расследование после авиакатастрофы в конце августа.

Так, офицер заявил, что бомба на борту не могла уничтожить бизнес-джет основателя ЧВК "Вагнер", поскольку при ее взрыве не удалось бы найти те самые неповрежденные части корпуса. При взрыве от джета не осталось бы целых кусочков.

К тому же самолет буквально "напичкан" разной современной электроникой, которая, в том числе, следила и за запуском ракет с земли. Если бы ракету заметили, то экипаж мог бы предпринять какие-либо действия для спасения Пригожина.

Напомню, что, согласно материалу от издания WSJ, Пригожин годами скрывал свои авиаперелеты. Это было связано с безопасностью и розыском на Западе. Каждый перелет на территорию Ближнего Востока и Африки сопровождался постоянной опасностью быть сбитым на подлете. Из-за этого Пригожин оборудовал свой Embraer Legacy 600 различной современной электроникой. Пригожин знал бы о том, что за ним ведут слежку. Он также скрывался за "умными" окнами с электронной тонировкой. К тому же все переговоры по поводу работы он проводил в "маскировке", одеваясь в различные костюмы.

И именно эта электроника не позволила бы сбить самолет при помощи ракеты класса "земля-воздух". Команда офицера предполагает, что бизнес-джет бизнесмена сбили при помощи ракеты класса "воздух-воздух", поэтому электроника на самолете не смогла вовремя обнаружить угрозу, и самолет был подбит.

Так, по их теории, ракета попала в корпус самолета близ двигателя, что заставило джет перевернуться. В ходе происшествия отпала одна сторона крыла из-за перегрузок. Этим объясняются неповрежденные детали.

Напомню, что Евгений Пригожин официально считается погибшим в авиакатастрофе, которая произошла 23 августа в Тверской области. Направляясь в Санкт-Петербург, личный самолет бизнесмена потерпел крушение. После этого его похоронили в Санкт-Петербурге.

Отмечу, что в день крушения появилась похожая теория на эту: она гласила, что самолет был подбит при помощи ракеты, запущенной с ПВО. Однако официального подтверждения версия не получила.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #пригожин #чвк вагнер #пригожин авария
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«300 тысяч добровольцев» — Путин рассказал о количестве новых контрактников
Банк России повысил ключевую ставку до 13% – что будет с рублем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Starlink перестал работать на украинских ракетах и катерах, решивших атаковать Севастополь
11
Пушка Д-20 сбила гусеницу у Challenger 2 и позволила расчету ПТРК "Корнет" окончательно добить танк
10
Дрон-камикадзе «Ланцет» оформил прямое попадание по очередной гаубице M777
+
Германия всё же смогла преодолеть энергетическую зависимость от России, но большой ценой
8
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
22
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" зафиксировал признаки обитаемости на экзопланете K2-18 b
2
В Call of Duty: Modern Warfare 3 персонажи буду реагировать на ваши действия
1
Захарова: МИД России выразит демарш Британии из-за подготовки украинских ДРГ
5
Актер Шон Пенн по своим словам был готов переплавить полученный "Оскар" в пули для украинской армии
2
В России создадут процессор «Эльбрус-Б» – уникальная архитектура и 65-нм нормы за 30 000 000 000 р
41
Сотрудники ЧВК Вагнер опубликовали видео с подготовкой бойцов ВВ МВД Белоруссии
+
Администрация Эрдогана: переговоры с Путиным по зерновой сделке стоят в повестке
+
Honor поразила IFA 2023 своими инновациями в складных смартфонах
+
Белый дом надеется, что Россию получится вернуть в зерновую сделку
2
Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВС РФ уничтожат ослабленных неудачным наступлением украинцев
1
Илон Маск слил в сеть приватный косплей своей бывшей девушки, актрисы Эмбер Херд
+
Тайваньский аналитик считает, что для США имеет смысл полностью запретить ввоз в Китай современного оборудования для выпуска чипов
1
Точность Искандера позволяет "двухэтажной" ракете ювелирно влететь в окно командного пункта ВСУ
4
Русское «Облачко» от КБ «Спектр» позволит сохранять жизни операторов БПЛА
+
Западная пресса раздосадована тем фактом, что Россия несмотря на санкции нарастила производство всех видов вооружений
3

Популярные статьи

Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
62
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
28
Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
28
Компания Bitmain сообщила о четвёртой поставке высокопроизводительных Asic-устройств KS3
47
Собираем школьнику новый ПК для Cyberpunk 2077 за 33000 рублей в сентябре 2023 г
14
Почему понятия "Спорткар" и "Электромобиль" плохо совместимы
30
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
117
Субъективная ретроспектива советского кинематографа
3
Почему ВСУ завязли в минных полях глубиной 500 метров - разбираемся в способах разминирования
14
Как перевоспитывали алкоголиков и боролись с алкоголизмом в СССР
15

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
14:09
"На нинке около 8000 игр" С учётом всех вариантов 3-в-ряд? Агушагейминг, как я и говорил.
Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
DIP48
14:08
Кормушка сокращается, лишние рты убираются). Свадьба в Малиновке, очередная серия.
Депутат-политик Украины Шуфрич задержан за госизмену: у политика нашли советские кители и ордена
OgoGoLog
14:07
"Где ААА? на чипе, который в 2 раза слабее?" Тем не менее порту скайрима и ведьмака это не помешало. "Когда чип series S будет вдвое слабее" Может, когда будет тогда надо говорить? А пока наоборот. ...
Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
century84
14:06
Если бы они написали не будет то да, а тут не предвидится.
«300 тысяч добровольцев» — Путин рассказал о количестве новых контрактников
Даниил Лавкрафт
13:58
Или тебя бедняжку число 300 смущает? Тебе напомнить когда вышла эта игра и сколько хорошего кастомного контента к ней успели сделать?
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
Александр Привет
13:54
Каким образом всë это указывает на гос измену?
Депутат-политик Украины Шуфрич задержан за госизмену: у политика нашли советские кители и ордена
San Sanich
13:53
Бакс пройдет вниз, но не сильно. Кредитов будут брать меньше.
Банк России повысил ключевую ставку до 13% – что будет с рублем
Akim
13:53
К культовым приключенческим (да еще одновременно и музыкальным) я бы еще однозначно добавил "д'Артаньян и три мушкетера" 1978 года и, наверное, "Человек с бульвара капуцинов" с Андреем Мироновым в гла...
Субъективная ретроспектива советского кинематографа
Иван Нполгп
13:52
Пон, автор фанат ps. Xbox скоро закроется: Xbox покупает многомиллиардные кампании, выживает при покупках Xbox One
Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
-[]-
13:49
Ему ссут в глаза, а он - божья роса! ))) Твоя "правота" убедительнее твоей "неправоты". ))))
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем