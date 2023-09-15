Новая теория гласит, что бомбы на самолете не было.

Новая теория в сети от бывшего офицера армии Нидерландов Эрика Схоутена гласит, что бизнес-джет Пригожина Embraer Legacy 600 23 августа могли сбить при помощи истребителя, а бомбы на самом деле на борту не было. Такая теория подкрепляется тем, что на месте аварии удалось найти неповрежденные части герметичного корпуса среди остальных обломков.

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Таким образом, Embraer Legacy 600 могли подбить, используя ракету, выпущенную с другого военного самолета. Однако важно отметить слово "возможно". Сообщается, что команда офицера под названием Dyami Strategic Security Services провела свое расследование после авиакатастрофы в конце августа.

Так, офицер заявил, что бомба на борту не могла уничтожить бизнес-джет основателя ЧВК "Вагнер", поскольку при ее взрыве не удалось бы найти те самые неповрежденные части корпуса. При взрыве от джета не осталось бы целых кусочков.

К тому же самолет буквально "напичкан" разной современной электроникой, которая, в том числе, следила и за запуском ракет с земли. Если бы ракету заметили, то экипаж мог бы предпринять какие-либо действия для спасения Пригожина.

Напомню, что, согласно материалу от издания WSJ, Пригожин годами скрывал свои авиаперелеты. Это было связано с безопасностью и розыском на Западе. Каждый перелет на территорию Ближнего Востока и Африки сопровождался постоянной опасностью быть сбитым на подлете. Из-за этого Пригожин оборудовал свой Embraer Legacy 600 различной современной электроникой. Пригожин знал бы о том, что за ним ведут слежку. Он также скрывался за "умными" окнами с электронной тонировкой. К тому же все переговоры по поводу работы он проводил в "маскировке", одеваясь в различные костюмы.

И именно эта электроника не позволила бы сбить самолет при помощи ракеты класса "земля-воздух". Команда офицера предполагает, что бизнес-джет бизнесмена сбили при помощи ракеты класса "воздух-воздух", поэтому электроника на самолете не смогла вовремя обнаружить угрозу, и самолет был подбит.

Так, по их теории, ракета попала в корпус самолета близ двигателя, что заставило джет перевернуться. В ходе происшествия отпала одна сторона крыла из-за перегрузок. Этим объясняются неповрежденные детали.

Напомню, что Евгений Пригожин официально считается погибшим в авиакатастрофе, которая произошла 23 августа в Тверской области. Направляясь в Санкт-Петербург, личный самолет бизнесмена потерпел крушение. После этого его похоронили в Санкт-Петербурге.

Отмечу, что в день крушения появилась похожая теория на эту: она гласила, что самолет был подбит при помощи ракеты, запущенной с ПВО. Однако официального подтверждения версия не получила.