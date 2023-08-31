Западное издание выпустило материал, где подробно объяснило, почему Пригожин боялся перелетов.

Западное издание выпустило материал про погибшего в авиакатастрофе основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, где пишется, что он якобы регулярно выключал транспондеры на самолете при перелете в другую страну, а также часто менял самолеты ради безопасности, чтобы совершить один перелет и все это происходило долгое время.

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WSJ пишет, что за несколько лет до авиакатастрофы Пригожин тщательно продумывал меры безопасности при перелётах, чтобы скрыть свое местоположение.

Все всплыло наружу после авиакатастрофы, когда журналисты начали тщательно изучать всю доступную об основателе "Вагнера" информацию в сети. Так, журналисты обратились к службе Flightradar24 и получили данные о полетах Евгения Пригожина, совершенные годами ранее.

Так, сообщается, что при перелетах в Сирию, Ливию и полеты через Сахару Пригожин частенько выключал свои транспондеры. После этого самолет исчезал с поля зрения радаров FlightRadar24. Потом в середине полета самолет Пригожина мог внезапно поменять пункт назначения, а Пригожин порой делал по несколько пересадок на другой самолет, пока не доберется до запланированной точки. Это происходило тогда, когда Пригожин посещал страны, где ЧВК "Вагнер" работала по подписанным контрактам с путчистами в Африке и лидерами на Ближнем Востоке.

Журналисты утверждают, что на местах назначения Пригожин часто появлялся в маскировке. Встречи проходили в безопасных местах. Так, можно вспомнить "мемы" о Пригожине с его костюмами. Там был и прикид похожий на тот, который использовался в фильме "Диктатор" 2012 года. И примерно в таком костюме он встречался в октябре прошлого года на авиабазе на востоке Ливии.

Тот самый "диктатор"

Журналисты утверждают, что потерпевший крушение личный самолет основателя "Вагнера" Embraer Legacy 600 был оснащен системами для обнаружения слежки и "умными" окнами с электронной тонировкой. Ко всему прочему этот самолет несколько раз менял свою регистрацию. Самолет, что называется, был оборудован по последнему слову техники.

И, журналисты смогли пообщаться с экс-офицерами ВВС России, африканскими чиновниками и руководителями ЧВК "Вагнер". Сообщается, что таким образом Пригожин пытался избежать санкций и уклонялся от ареста со стороны Запада, поскольку находился в числе разыскиваемых лиц.

Напомню, что Штаты предлагали за Пригожина 10 миллионов долларов. Они старались сотрудничать с Африкой. Туда входил и Нигер, где правил прозападный политик, которого недавно свергли в ходе переворота. Пригожину не позволяли приземляться на обслуживание в районе Сахары, пытаясь предотвратить заключение контрактов.

Однако любые меры не спасут от случайности. 23 августа стало известно, что в Тверской области направляясь в Санкт-Петербург основной личный самолет Пригожина Embraer Legacy 600 с кучей электроники потерпел крушение. Сообщается, что Пригожин был похоронен в Санкт-Петербурге.

Однако теорий остается много. Некоторые из них утверждают, что Пригожин жив, а похоронили его двойника. Вчера вышло видео из Африки, где Пригожин отвечает тем, кто думает "жив ли он" и заявил, что сейчас выходные, вторая половина августа. Если это выходные и вторая половина августа, то видео могло быть записано как 27 числа, так и 19-20 до крушения самолета, когда Евгений действительно находился в Африке.