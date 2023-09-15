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Unity была вынуждена закрыть два офиса из-за потенциальных угроз для жизни сотрудников
Сначала компания принимает странное решение, а потом жалуется на последствия.

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У компании Unity Technologies дела идут плохо после объявления, где руководство рассказало о новых правилах монетизации. После того как компания решила ввести комиссию для разработчиков за установку приложений пользователями, на сотрудников посыпались угрозы. Из-за этого компании пришлось закрыть два офиса, поскольку имели место потенциальные угрозы для жизни сотрудников.

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Руководство сообщило, что компания получила информацию о потенциальной угрозе некоторым сотрудникам из офисов. Для решения проблемы были приняты все необходимые меры. В первую очередь решено было закрыть несколько офисов, которые могли подвергнуться нападению вчера и сегодня. После этого компания обратилась за помощью к правоохранительным органам США и предоставила всю необходимую информацию для обеспечения безопасности сотрудников.

Так, закрыли офис в Остине и Сан-Франциско, а также отменили запланированную встречу сотрудников и руководства, где должен был присутствовать и глава компании Джон Ричителло. Информацию передал Джейсон Шрайер через Bloomberg.

Угрозы начали поступать сотрудникам после того, как компания представила новую бизнес-модель. Эта модель предполагала комиссию для разработчиков за установку приложений пользователями, после превышения лимита. Программу назвали Unity Runtime Fee. Новые правила должны были вступить в силу, начиная с 1 января 2024 года.

Разработчикам игр на Unity теперь придется платить большие деньги за то, что пользователи устанавливают их игру. Комиссия была разной, в зависимости от того, какая подписка у разработчиков. Однако в любом случае после преодоления определенного порога платить придется.

Спустя несколько дней компания изменила правила программы. Глава компании отметил, что оплачивать необходимо будет только одну установку с одного аккаунта. То есть при переустановке деньги снимать с создателей не будут. Однако это не решает возникшую проблему, и разработчики просят компанию изменить своё решение.

На этом фоне руководители компании активно продавали свои акции. Видимо, они знали, что решение в итоге окажется максимально скандальным и принесет лишь проблемы, а не ту прибыль, о которой они мечтали.

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