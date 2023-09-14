Некоторые республиканцы давно настаивали на этом.

Американское издание CNN сообщает, что Пентагон планирует создать специальную команду в Украине для наблюдения за использованием американской помощи направленной в Украину. Это связано с требованием республиканцев усилить контроль над тем, как используются американские деньги.

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МО США сообщило, что первые сотрудники приступили к работе на территории Украины в конце августа. А уже в конце сентября в Киев приедут дополнительные сотрудники. Персонал будет контролировать помощь Украине из посольства США в Киеве.

Это первый раз, когда генеральный инспектор США направит свой персонал на территорию Украины после начала конфликта.

Новую команду отчасти заставили создать именно республиканцы, которые скептически относятся к дальнейшей поддержке Украины. Джо Байден запросил у Конгресса 24 миллиарда долларов, включая 13 миллиардов на военные поставки. Однако договорится всем политикам сложно, поскольку одни выступают за дальнейшую помощь, а другие за ее прекращение.

На этом фоне, похоже, демократы идут на уступки республиканцам, поскольку те давно просили усилить контроль над использованием военной помощи переданной Украине. Так, лидер республиканской партии в Сенате Митч МакКоннелл пару дней назад отметил, что контроль необходимо усиливать, поскольку Украина использует более 30 типов вооружения западного производства, а поставки продолжаются.

Это связано еще и с тем, что военная помощь из США в Украине иногда пропадала. Так, согласно отчету США от осени 2022 года, иногда преступники, боевики-добровольцы и торговцы оружием в Украине пытались украсть часть предоставленного Западом оружия и оборудования, дабы продать его в будущем. Особенно много таких случаев было зафиксировано в первые месяцы после начала военной поддержки Украины.

Дабы таких ситуаций более не происходило, Штатам придется наращивать присутствие в Украине, поскольку на данный момент невозможно обеспечить должный контроль над полученным вооружением и его конечным использованием Украиной из-за больших сумм. Напоминаю, что США передали вооружения на 40 миллиардов. Это сотни тысяч боеприпасов, десятки тысяч винтовок и многое другое.