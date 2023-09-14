Это повлияет на скорость работы системы в целом.

Презентация, где компания не решается раскрыть характеристики устройства является заведомо созданной для пиара новинки и умалчивания проблем. И, к сожалению, с iPhone 15 проблем достаточно много, а компания попыталась скрыть их на презентации заявив о "прорыве", поскольку в смартфон наконец-то установили универсальный порт Type-C.

реклама

Несомненно, переход компании на Type-C и отказ от фирменного разъёма Lightning положительно повлияет на скорость зарядки и передачи файлов. К тому же многим людям не придется покупать новое зарядное устройство специально под iPhone. Можно было бы смело говорить, что компания действительно сделала полезное обновление для всех моделей iPhone, но если бы не один нюанс, связанный с этим переходом.

Да, во всех моделях действительно используют разъём USB Type-C. Подвох кроется в самой версии Type-C, которая прямо влияет на скорость передачи файлов. Дело в том, что базовая модель и Plus оснащена версией USB 2.0, которая может передать данные со скоростью до 480 Мбит/с. В это же самое время более дорогие модели оснащены версией USB 3.0, где пропускная способность передачи файлов доходит до 10 Гбит/с.

Почему это плохо? - Из-за использования более старой версии и пропускной способностью всего в 480Мбит/с, владельцы базовой модели и Plus столкнутся с достаточно долгой передачей файлов, установкой APK и ухудшенной работой игр. Различия при прямом сравнении заметит даже рядовой пользователь.

К тому же с переходом на USB Type-C многие фанаты ждали изменения в скорости зарядки новых устройств. Однако оказалось все иначе, поскольку базовые модели могут восполнить порядка 50% емкости аккумулятора за 30 минут с адаптером на 20Вт. Беспроводная зарядка тем более не претерпела изменений и поддерживает 15Вт при использовании MagSafe.

Тем самым компания сэкономила на базовых моделях и решила скрыть от рядовых пользователей важную информацию. Нельзя поспорить с тем, что некоторые флагманы на Android тоже грешат этим. Но речь идет про Xiaomi, а не бренд, который популярен по всему миру и является одним из самых богатых в мире.

Если компания скрыла такую информацию, то какие минусы вскроются после старта продаж и нормального тестирования блогерами? Боюсь и подумать.