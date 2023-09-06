Сообщается, что Блинкен сегодня может объявить пакет военной помощи на 1 млрд.

У Соединенных Штатов осталось 5,75 миллиарда долларов, выделенных на помощь Украине и военные поставки. Так, эти деньги Штаты могут потратить на Украину до конца текущего финансового года, который завершится уже 30 сентября. Заявление сделал официальный представитель Пентагона Гэррон Гарн.

реклама

Так, полковник во время брифинга отметил, что эти средства остаются в "распоряжении" Украины в рамках PDA. Таким образом украинские власти теоретически могут получить вооружения за месяц на сумму до 6 миллиардов долларов.

И, по всей видимости, Штаты будут тратить эти средства, чтобы они не ушли впустую. Так, издание Reuters обладает информацией, что приехавший в Киев Блинкен сегодня объявит новый пакет военной помощи Украине сразу на миллиард долларов. Если быть точнее, то на сумму более одного миллиарда.

Так, Блинкен за два дня в Киеве должен будет обсудить детали с президентом Украины Зеленским и МИДом Кулебой. Также издание сообщает, что Блинкен обсудит потребности украинцев с другими высокопоставленными чиновниками и представителями гражданского общества.

Один из американских чиновников отметил изданию, что Блинкен посетит Киев с целью получить подробности об активном контрнаступлении, поскольку на Западе все чаще говорят о его медленном темпе и малых шансах выполнить цели. По мнению Блинкена, украинцы смогут дать ему объективную оценку происходящего на линии соприкосновения и объяснят, как собираются двигаться дальше в ближайшие недели.

Отмечу, что визит Блинкена — неожиданный, поскольку анонсов со стороны Штатов об этом не было. Он приехал в Киев сегодня утром и пробудет до 8 сентября. В прошлый раз Блинкен прилетал в Киев только в сентябре прошлого года.

Напомню, что общая военная помощь Украине с начала конфликта достигла уже суммы в размере 43 миллиардов долларов. И, демократы продолжают выделять еще большие суммы на военную помощь. Так, в августе текущего года Джо Байден передал Конгрессу желание выделить Украине дополнительные 24 миллиарда долларов. Половина этой суммы должна уйти на военные поставки, а остальное на гуманитарную помощь и "восстановление экономики".

На данный момент сам Конгресс к идее поставок относится негативно и принимать новые пакеты не спешит. Поэтому Байден пытается принять "гарантии безопасности", которые будут гарантировать военные поставки при смене лидера.