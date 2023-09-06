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США могут потратить 6 млрд долларов на помощь Украине до конца сентября не выходя за рамки лимита
Сообщается, что Блинкен сегодня может объявить пакет военной помощи на 1 млрд.

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У Соединенных Штатов осталось 5,75 миллиарда долларов, выделенных на помощь Украине и военные поставки. Так, эти деньги Штаты могут потратить на Украину до конца текущего финансового года, который завершится уже 30 сентября. Заявление сделал официальный представитель Пентагона Гэррон Гарн.

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Так, полковник во время брифинга отметил, что эти средства остаются в "распоряжении" Украины в рамках PDA. Таким образом украинские власти теоретически могут получить вооружения за месяц на сумму до 6 миллиардов долларов.

И, по всей видимости, Штаты будут тратить эти средства, чтобы они не ушли впустую. Так, издание Reuters обладает информацией, что приехавший в Киев Блинкен сегодня объявит новый пакет военной помощи Украине сразу на миллиард долларов. Если быть точнее, то на сумму более одного миллиарда.

Так, Блинкен за два дня в Киеве должен будет обсудить детали с президентом Украины Зеленским и МИДом Кулебой. Также издание сообщает, что Блинкен обсудит потребности украинцев с другими высокопоставленными чиновниками и представителями гражданского общества.

Один из американских чиновников отметил изданию, что Блинкен посетит Киев с целью получить подробности об активном контрнаступлении, поскольку на Западе все чаще говорят о его медленном темпе и малых шансах выполнить цели. По мнению Блинкена, украинцы смогут дать ему объективную оценку происходящего на линии соприкосновения и объяснят, как собираются двигаться дальше в ближайшие недели.

Отмечу, что визит Блинкена — неожиданный, поскольку анонсов со стороны Штатов об этом не было. Он приехал в Киев сегодня утром и пробудет до 8 сентября. В прошлый раз Блинкен прилетал в Киев только в сентябре прошлого года.

Напомню, что общая военная помощь Украине с начала конфликта достигла уже суммы в размере 43 миллиардов долларов. И, демократы продолжают выделять еще большие суммы на военную помощь. Так, в августе текущего года Джо Байден передал Конгрессу желание выделить Украине дополнительные 24 миллиарда долларов. Половина этой суммы должна уйти на военные поставки, а остальное на гуманитарную помощь и "восстановление экономики".

На данный момент сам Конгресс к идее поставок относится негативно и принимать новые пакеты не спешит. Поэтому Байден пытается принять "гарантии безопасности", которые будут гарантировать военные поставки при смене лидера.

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#украина #сша #военная помощь для украины
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