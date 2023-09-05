Там не видно военной техники ВСУ.

Институт ISW не может подтвердить, что украинские силы преодолели российскую первую линию обороны на Запорожском направлении, поскольку за ней не видно украинской военной техники.

реклама

Так, ISW утверждает, что украинские силы продолжают наступление уже четвертый месяц и все это время они пытаются прорвать так называемую "линию Суровикина" с минными полями. И, некоторые западные издания заявляют о том, что украинские силы прорвали линию обороны. Однако ISW не может подтвердить данную информацию.

Как максимум через линию обороны могла пройти лишь легкая пехота, но не более того. Пока за "линией Суровикина" не будет видна военная техника, нельзя сказать, что линия обороны была пробита, считают аналитики.

Так, на Западе считают, что украинские военные попытаются взять под контроль несколько населенных пунктов в районе Работино. Это само Работино, село Вербовое и Новопрокоповка. Эти места называют промежуточным пунктом, целью, которую необходимо выполнить как минимум до похолодания.

Также ISW утверждает, что украинские силы перебрасывают новые резервы на линию соприкосновения в районе Запорожья с целью продолжать наступление. Однако контроль даже над несколькими населенными пунктами в районе Работино не принесет положительно эффекта.

Телеграм-канал Рыбарь считает, что ВСУ готовят новую атаку широким фронтом, поэтому перебрасывают резервы. Это необходимо для достижения успехов на Ореховском направлении, поскольку от него зависит дальнейший ход наступления и выполнение поставленных целей. Он также написал, что ВСУ все еще не смогли взять под контроль Работино.