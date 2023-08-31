На Нигере не научились, пробуют теперь в Габоне.

Прошло пару дней после военного переворота в Габоне и Соединенные Штаты отреагировали на громкое событие в Африке. И, похоже, на событиях в Нигере они не научились общению с путчистами, поскольку снова осудили действия мятежников и попросили освободить избранное на выборах руководство страны из-под домашнего ареста, а президенту обеспечить полную безопасность.

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Так, в заявлении Штатов говорится, что они обеспокоены военным переворотом в Габоне и осуждают неконституционную передачу власти военным. Вашингтон просит военных немедленно освободить правителя и сохранить гражданские права руководства, следуя международному праву и конституции, избежав насилия.

Соединённые Штаты попросили военных в Габоне решить проблему мирным путем, уважать права человека и отказаться от насилия в сторону руководства страны. При этом Штаты признают результаты прошедших выборов в Габоне, где одержал победу Али Бонго Ондимба с 64% голосов. В целом он уже правит довольно долгое время и мог бы пойти на новый срок, а его семья в целом руководит 56 лет. Однако перед концом выборов его главный конкурент заявил о том, что Али якобы проиграл и ему необходимо передать власть без кровопролития.

После этого военные устроили переворот и свергли президента, объявив результаты выборов сфальсифицированными. Али сразу направили под домашний арест, как и семью, оставив в резиденции. Сына же арестовали за государственную измену.

Границы были тут же закрыты, как и порт в столице. Всех руководителей немедленно распустили и начали набор тех, кто поддерживает военных.

В мире на событие отреагировали сдержанно. Европа и Западная Африка осудили действия мятежников и призвали освободить законно избранного президента из-под домашнего ареста и восстановить "конституциональный строй". Сам президент призвал Европу действовать немедленно и "поднять шум" в стране, дабы изгнать преступников.

Осмелюсь предположить, что Али пожелал вторжения Запада в страну для его освобождения. Однако смотря на события в Нигере, военного вторжения в Габоне тем более не будет. Выгоды меньше, чем в Нигере, а значит и вторжение смысла как такового не имеет. Но Франция может потерять существенное количество дешевой нефти.