Отечественный ответ Electronic Arts?

Сообщается, что в будущем может появиться отечественный симулятор футбола и хоккея как ответ детищу EA Fifa и NHL. Об этом заявил генеральный директор компании "СМП ESports" Георгий Гнутов изданию "Коммерсант". Так, по этой информации, компания собирается начать разработку спортивных симуляторов в течение трех лет.

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Гнутов заявил, что компания постарается создать команду разработчиков, которая сможет работать с различными видами спорта и делать качественные игры любого рода на основе отечественного движка. В будущем компания желает потягаться с главным монополистом игрового рынка в сфере спортивных симуляторов - Electronic Arts и попытается заменить Fifa и NHL, разработанные EA Sports, которые развивались десятки лет.

Первая инвестиция СМП ESports в игры — порядка 300 миллионов рублей. В будущем разработчикам могут дать больше денег, чтобы они добились успеха в создании проектов. Считается, что эти игры будут популярными среди организаторов киберспортивных соревнований, а не у обычных пользователей. Им похоже, придется снова приобретать симулятор от EA.

Сообщается, что еще одна компания Ротенберга "СМП Рэйсинг" разрабатывает гоночный симулятор (ответ Forza Motorsport и Asseto Corsa?).

Что тут скажешь. Весьма похвально, что компании пытаются создать аналог известным проектам, разработчики которых нынче совсем забыли слово "конкуренция" и зарабатывают буквально на выпуске обновлений, а не новых полноценных игр, меняя лишь цифру в названии.

Однако здесь "СМП ESports" может столкнуться с весьма серьезной проблемой, поскольку как я сказал выше, все спортивные симуляторы EA развивались десятки лет. Разработчики дошли до того результата, что есть сейчас работая с 1993 года. За три года создать команду разработчиков уровня EA Sports и предложить сделать игру-конкурента Fifa - невозможно, как бы того не хотелось бизнесмену. Сделать пародию и весьма посредственный симулятор на фоне Fifa - да, вполне. Но точно не уровень Fifa, который пользуется популярностью по всему миру, включая киберспортсменов.

Хотя, в последнее время EA сильно сдает позиции в геймдеве и дает шансы прорваться на рынок другим разработчикам. Все в руках самих создателей. Однако сейчас никто нормального конкурента Fifa сделать не смог, а прошло 30 лет.