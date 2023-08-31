Пиарить игру надо всеми методами.

Крупнейший проект от компании Bethesda Starfield совсем скоро выйдет в релиз и станет доступен всем желающим. Так, игроки через Game Pass и покупатели стандартной версии смогут запустить игру спустя неделю, 6 сентября в среду. А вот покупатели "золотого издания" получат бонусы и ранний доступ к игре. Официально, игра станет доступна обладателям Gold Edition 1 сентября. Однако умельцы менять регион на том же Xbox могут получить доступ к игре раньше остальных в своем регионе.

реклама

Я говорю про метод со сменой региона на какую-нибудь Новую Зеландию, поскольку там проект выходит у них ночью, а у нас это будет вечер. Считайте, начнете играть в легендарную игру уже 31 августа. Однако стримерам такие методы не к чему, поскольку популярные контент-мейкеры получат доступ к проекту за восемь часов до всеобщего релиза.

Так, стримеры смогут получить доступ к игре после того, как спадет эмбарго на публикацию обзоров на проект. Это произойдет уже в 19:00 по московскому времени или в 9 утра по тихоокеанскому времени. Это смогут сделать те стримеры, которые получили копию непосредственно от разработчиков. Хотя, большинство просто воспользуется методом с часовым поясом и также получит доступ.

Важно отметить, что во всех магазинах, включая Steam, стартовала предварительная загрузка масштабного проекта. Если вы не покупатель стандартной версии и переплатили за ранний релиз, а также не являетесь пиратом, то настоятельно рекомендую поставить игру на загрузку заранее, чтобы начать играть сразу после релиза.

Ожидается, что игра займет порядка 140ГБ свободного места на вашем диске. На ПК размер может дойти до всех 150ГБ.

Напомню, что для комфортной игры в 1080p необходимо иметь видеокарту уровня 1070 Ti и процессор Intel Core i7-6800K с 16ГБ оперативной памяти. Чтобы запустить игру на ультрах, вам необходимо иметь видеокарту уровня 2080 и Intel i5-10600K с теми же 16ГБ ОЗУ. По факту проект запустится даже на довольно слабых ПК. Предварительно оптимизация оказалась на удивление хорошей, если не забывать о том, что большинство проектов нынешнего времени не могут выдавать адекватный FPS даже на топовой RTX 4090.

Отмечу, что для комфортной игры необходим SSD.