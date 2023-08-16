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Представлен OnePlus Ace 2 Pro - новый топ за свои деньги стилизованный под Genshin Impact
Топовые характеристики за низкую цену.

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Компания OnePlus наконец-то официально показала новый топ за свои деньги, или "ультра дешевый флагман" Ace 2 Pro, который получил топовые характеристики и стоит очень дешево. Цена оказалась чуть выше, чем у другого топа - Redmi K60 Ultra, но на бумаге Ace 2 Pro выглядит лучше творения Xiaomi.

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Конечно, инсайдеры уже раскрыли все характеристики, однако нам дополнительно рассказали о "фишках смартфона". Так, новинка оснащена экраном AMOLED компании BOE с диагональю 6,74 дюйма. Что интересно — присутствует так называемый "водопад", это когда углы экрана загнуты по бокам. Такое обычно добавляют в китайские флагманы. Максимальная яркость не изменилась - 1600 нит, а частота обновления экрана 120Гц. Сам сенсор работает в 720Гц. Шим — незаметен, а дисплей не реагирует на касания вызванные водой под дождем. Какая никакая защита от воды здесь имеется.

В плане производительности всё так же, как и предполагали инсайдеры: топовый разогнанный процессор Snapdragon 8Gen2 с частотой 3,2ГГц. В плане памяти, здесь стоит 24ГБ оперативной и до 1ТБ постоянной памяти. Охлаждаться кипятильник будет благодаря испарительной камере площадью 9140 мм².

Производитель отметил, что у него удалось понизить температуры еще сильнее благодаря использованию новой термопасты с алмазной составляющей. Компания решила обратить внимание геймеров на это устройство и заявила, что в самой мощной мобильной игре на сегодня устройство способно выжать 59,32fps, в Genshin Impact после часа непрерывной игры. Первая загрузка игры занимает у вас порядка 17 секунд, что говорит нам о быстрой памяти. Недостатка оперативы здесь не будет. Жаль, что нам не продемонстрировали температуры во время игры в Genshin Impact. Да и кто знает, насколько стабилен FPS, поскольку новый процессор в любом случае будет выдавать 60 кадров в секунду. А вот стабильность уже зависит от оболочки и охлаждения устройства. На том же Xiaomi 13 игра шла заметно хуже, чем на остальных флагманах на релизе.

Вдобавок компания анонсировала версию смартфона созданную специально для фанатов Genshin Impact. В комплект положат аксессуары, фигурку Паймон и тематическое оформление оболочки смартфона. Еще бы заднюю часть смартфона изменили, и было бы отлично.

Но, за цену в размере 410 долларов за базовую версию в 12/256ГБ это — идеал. 410 долларов по нынешнему курсу - 39430 рублей. Несколько дороже Redmi K60 Ultra, но и устройство выглядит куда лучше, а также оболочка славится своей стабильностью.

Версия 16/512ГБ обойдется вам в 465 долларов или 44700 рублей, а топовая конфигурация 24 ГБ/1ТБ обойдётся в 550 вечнозеленых или 53 тысячи рублей.


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