Вести переговоры с желающими войны? Хм.

Путчисты из Нигера отозвали своего посла из Кот-д’Ивуара обратно в столицу страны Ниамей для консультаций, заявил полковник Амаду Абдраман, представитель новой власти, поскольку в Кот-д’Ивуар обсуждают военное вторжение и согласны с решением ECOWAS начать военные действия.

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Такой шаг был сделан путчистами, поскольку на прошлой неделе президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара заявил, что его армия готова для любого военного вмешательства в Нигер. Он уже привел армию в полную боевую готовность и ждет окончательного решения ECOWAS. Считайте, что Кот-д’Ивуар - одна из первых стран, которая захотела пойти решить конфликт в Нигере военным путем не пытаясь даже прибегнуть к мирным переговорам. Обсуждать что-либо путчисты после этого не хотят. Да, это логично.

Полковник выступил по национальному телевидению. Он сказал, что желание президента Кот-д’Ивуара — это увидеть неспровоцированную и бессмысленную военную агрессию против Нигера, которая помешает развитию остальным странам в регионе и дестабилизирует ситуацию на континенте.

Напомню, что неделей ранее президент Кот-д’Ивуара выступил с заявлением, где сказал, что полностью поддерживает решение ECOWAS. 11 августа Алассан Уаттара заявил, что готов предоставить батальон для вторжения. Уже приняты все финансовые меры для обеспечения войск всем необходимым. Он призвал участников ECOWAS также позаботиться о солдатах, чтобы в случае вторжения у них было продовольствие.

Решение путчистов отозвать своего посла было логичным, ибо президент в прямом смысле угрожал Нигеру. Если остальные участники ECOWAS лишь активировали "резервные силы блока", но не предприняли остальных мер и еще пытаются решить всё мирным путем, поскольку оппозиция выступает против вторжения, то вот Уаттара уже все решил и просто ждет момента начать войну.