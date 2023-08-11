ECOWAS хочет решить проблему мирным путем, но не может.

Президент Кот-д'Ивуар Алассан Уаттара заявил, что его страна готова предоставить батальон и приняла все финансовые меры для проведения военной операции в Нигере против путчистов для восстановления "конституционального порядка". Так, армия приведена в полную боевую готовность и готова участвовать в операции региональных сил (то есть Нигерии, ECOWAS), которые направятся в Нигер, в случае военного вмешательства.

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Уаттара выступил в столице своей страны после саммита стран ECOWAS в четверг, где те приняли окончательное решение по ситуации с путчистами в Нигере (это мирные переговоры с возможностью военного вторжения в крайнем случае).

На этом фоне, к слову, страны ECOWAS решили активировать резервные силы блока для возможного вторжения в Нигер. Это еще не вторжение, но "решительное" предупреждение путчистам о том, что им необходимо пойти на мирные переговоры и что-то решить, поскольку в ином случае вторжения не избежать. Штаты и Франция, к слову, тоже согласны с мнением ECOWAS и будут готовы использовать свой спецназ для операции по освобождению Базума из заложников.

Базум стал заложником буквально вчера, поскольку путчисты пригрозили Штатам убить бывшего президента, если те захотят вторгнуться в страну ради его освобождения. Такое заявление сделал генерал Мусса Салау Бармоу, который возглавлял силы специального назначения Нигера, а сейчас занимает должность начальника обороны. Он имеет связи с американским правительством и передал им это сообщение от главного путчиста — лейтенанта Тчиани.

Президент Кот-д'Ивуар отметил, что с его стороны в плане финансов уже все предусмотрено для военной операции. Солдаты и офицеры, которые будут участвовать в этой операции, ни в чем не будут нуждаться, так что Кот-д’Ивуар готов, заявил Уаттара вчера.

По всей видимости, такое же решение приняли и остальные участники блока ECOWAS. В ближайшем времени мы можем увидеть новости связанные с развертыванием войск остальных участников. Они также могут предпринять финансовые меры для обеспечения всем необходимым солдат, подготовленных для военного вторжения. К слову, вот все участники блока ECOWAS:

Нигерия, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Бенин, Буркина-Фасо (против вторжения, выступает за путчистов), Либерия, Кабо-верде, Гана, Того, Сьерра-Леоне, Гвинея-Бисау, Гвинея, Гамбия, Нигер (неактуально), Мали (против военного вторжения);

Так, выразили готовность к военному вторжению такие страны: Нигерия, Сенегал и Бенин, а также Кот-д'Ивуар. Правда, у президента Нигерии есть проблемы с принятием решений, поскольку он пытается угодить оппозиции в стране. Он имеет большинство в правительстве, но все равно не решается принимать решения самостоятельно, прислушиваясь к мнению остальных чиновников, которые категорически против военного вторжения и выступают за мирное урегулирование конфликта. Вероятно, это связано с тем, что новый президент Нигерии пробыл на посту лидера всего 2 месяца, прежде чем ему выпала такая трудная задача по решению конфликта в соседней стране. Да еще и судьба контроля Франции и США над регионом Сахель под вопросом, ответ на который, даст непосредственно президент Нигерии. На него оказывается весьма большое давление, поскольку принять окончательное решение о военном вторжении будет весьма и весьма тяжело.

Штаты уже развернули работу спецслужб в соседних странах с Нигером и готовят план по военному вторжению.