Новые "Леопарды" обещанные Украине, поломаны.

В сети опубликовали новые фотографии, где видно очередной подорванный танк "Леопард" немецкого производства при помощи ПТУРа. Как сообщает автор видеоролика, этот танк попал под удар пытаясь атаковать в Запорожской области, где идет "активное" контрнаступление украинских войск с июня месяца.

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Так, утверждается, что немецкий танк под управлением ВСУ попал в засаду российских войск и был уничтожен в степях. Утверждается, что после того, как водитель обнаружил засаду, то он попытался уйти из поля зрения российских войск, чтобы те не сумели подорвать танк. Однако бойцы сумели достать технику и поразили ее выстрелом при помощи ПТУРа. Сообщается, что в результате танк был полностью уничтожен вместе с экипажем.

Тем временем украинские военные продолжают пускать в бой на Запорожском направлении немецкие танки "Леопард", хотя ранее западная пресса сообщала об отказе ВСУ от использования танков и тактике атак пехотой с поддержкой артиллерии. Похоже, что полностью от бронированной техники ВСУ не отказались и продолжают попытки прорвать линию обороны используя западную бронетехнику.

Отмечу, что Украине уже пообещали дополнительные танки "Леопард". Компания Rheinmetall готова передать ВСУ дополнительные 50 танков... Однако издание Forbes утверждает, что эти танки доставшиеся Зеленскому от Бельгии в большинстве своем поломаны и требуют дорогостоящего ремонта, который займет довольно много времени у компании. Все это из-за уникальной системы управления огнем, которую долго не обслуживали в Бельгии. Запчасти достать будет трудно, поэтому часть танков разберут и они пойдут "донорами". В итоге ВСУшникам достанется около 30, а может и меньше танков.

Также сообщается, что с поля боя полностью пропали британские танки Challenger 2, которые были предоставлены Киеву в начале 2023 года. Считается, что эта техника долгое время стоит в ангарах на Западной Украине, а ее в действии не видели даже украинские генералы. По мнению западных аналитиков это указывает на то, что танки закреплены за бригадами, которые еще не были задействованы в боях в ходе контрнаступления. Это как стратегический резерв на самый последний этап наступления.