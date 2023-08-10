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WP: Медленное контрнаступление портит настроение украинцев
Когда ожиданий много, то их не реализация сильно расстраивает.

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Западная пресса пишет, что настроение в Украине стремительно портится из-за медленного контрнаступления и разрушенных больших ожиданий о скором рывке к Азовскому морю и входу в Крым. Это снова повлияло на наступление и мораль солдат, что еще больше замедлило операцию ВСУ на Запорожском направлении, пишет WP.

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Издание пишет, что украинцы смогли пережить сложную зиму благодаря успехам ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, но после потери Бахмута настроено стремительно начало падать. На этом фоне украинские власти начали "пиарить" грядущее масштабное контрнаступление. Говорилось, что оно принесет успехи в кратчайшие сроки и ВСУ смогут войти в Крым через несколько недель. В Украине надеялись, что западное вооружение переломит ход конфликта, а российские военные кинут занятые позиции даже не подготовившись к наступлению. Но, российские военные - подготовились, построили сильную линию обороны, а западное вооружение оказалось не таким эффективным, как казалось сначала. Из-за этого ВСУ застряли на Запорожском направлении и в первые месяцы наступления понесли сильные потери. Успехов за несколько месяцев почти не видно. Это точно не то, что ожидали украинские власти.

Прошло два месяца, а Украина достигла лишь небольшого успеха давя на Запорожском направлении ежедневно, что разумеется, увеличило потери в живой силе.

На этом фоне нарратив о единстве и бесконечной устойчивости начал разрушаться. - WP.

WP отмечает, что число погибших солдат - это неисчислимые тысячи человек, а число продолжает увеличиваться ежедневно с каждым днем трудного наступления. Миллионы граждан, покинувшие страну в начале конфликта предпочитают остаться в Европе, ибо не видят перспектив и возможности вернуться домой. А люди начинают уставать от конфликта, а также от ракетных ударов по ночам.

WP считает, что мирному населению Украины нужны хорошие новости с линии боевого соприкосновения, но их просто нет. Наоборот есть череда неудач и провалов.

Люди с линии боевого соприкосновения говорят, что раньше люди "были едины". Решались помогать, становились добровольцами, готовили еду и так далее. А на сегодняшний день такое настроение сменилось на чувство коллективного "разочарования".

Издание отметило, что люди живут в страхе и от того, что близких могут мобилизовать и забрать на линию боевого соприкосновения. Одна из женщин отметила изданию WP, что по улицам в ее городе ходит гораздо меньше мужчин призывного возраста, чем было раньше. Украина не раскрывает свои потери в ходе контрнаступления, но издание WP пишет, что новые солдаты прибывают в боевую зону каждые два-три дня. Это очень быстро для обычной ротации.

Один из раненых солдат сказал изданию, что однажды его подразделению пришлось вести тяжелый бой только для того, чтобы продвинуться на 400 метров и занять новую позицию. На этом фоне семьи пострадавших желают, чтобы контрнаступление приносило успехи, поскольку солдаты должны страдать за что-то, а не просто-так.

WP пишет, что на линию боевого соприкосновения берут всех и отправляют "без должной подготовки и без мотивации, что не приносит должных результатов, а только увеличивает потери". Издание описало состояние этих людей как злых на Россию, но не боящихся критиковать Украину.

Люди также недовольны тем фактом, что многие военкомы попадаются СБУ на факте взяток. После проверок у них находят миллионы долларов, виллы и дорогие машины. Также население недовольно тем, что некоторые люди забывают о конфликте и просто веселятся. Это создает две стороны в Украине: тех, кто веселится, и тех, кто против того, чтобы люди отвлекались от линии боевого соприкосновения.

Люди заявили, что ожидания многих были выше, нежели сегодня идет наступление ВСУ. Еще больше мирные боятся грядущей зимы. Она может стать еще хуже, чем в прошлом году, считают гражданские, но они не готовы к такому развитию событий.

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#россия #украина #всу #контрнаступление #контрнаступление всу
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