Интересно, что это все происходит на фоне того, что Штаты развернули работу спецслужб в соседних странах с Нигером.

Соединённые Штаты снова заговорили о военном вторжении в Нигер, если путчисты не вернут страну к конституционному порядку. То есть Штаты снова напомнили путчистам, что им необходимо вернуть власть прозападному "легитимному демократически избранному" президенту Базуму. Правда, такое заявление на фоне активизации спецслужб в соседних странах с Нигером и подготовке к военному вторжению — это, малость странно. Скажем, это прямая угроза с двумя вариантами исхода событий: война за власть, или Базум вернется к власти.

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Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд на специальном брифинге по Нигеру, которая к слову, попыталась попасть на встречу с путчистами вчера, но ее отказались принимать. После этого она улетела из страны "оскорбленной", а Штаты внезапно отменили всю финансовую поддержку Нигеру и ввели санкции против путчистов. Также после этого активизировалась работа спецслужб США и Франции. По информации в сети они подготавливают армии к вторжению в Нигер. Французы окружают границу, чтобы путчисты не могли уехать, а Штаты готовят план захвата столицы Ниамей.

Нуланд заявила следующее: "Здесь со многих сторон все еще много вопросов в отношении того, как будет развиваться ситуация в Нигере". Нуланд пообещала провести еще несколько встреч с союзниками в Африке и решить вопрос о военном вторжении окончательно. Похоже, что она планирует отправиться на встречу сообщества ECOWAS в Нигерию, завтра. Там обещают рассмотреть все возможные решения конфликта с Нигером. Ожидается, что после этой встречи будет принято окончательное решение по военному вторжению — оно либо будет, либо Запад пойдет пытаться урегулировать конфликт мирным путем. Хотя, смотря на то, как Запад давит на путчистов заставляя население страдать без света и вводя другие санкции, мирным урегулированием и не пахнет.

Нуланд заявила, что она подробно объяснила путчистам о том, что их ждет и какие последствия последуют за военный переворот. Она заявила, что Штаты не хотят туда идти (в Нигер), но они (путчисты) могут подтолкнуть Штаты на это. Нуланд заявила, что она попыталась достучаться до путчистов и попросить выслушать точку зрения Штатов, однако они отказались от того, чтобы решать проблему дипломатическим путем и вернуться к конституционному порядку. Ну, ибо от путчистов требуют лишь одного — вернуть прозападного политика и сложить оружие. Что предлагают путчистам? Бросить оружие и свое достижение понеся наказание... Не, ну сделка отличная я считаю, что тут думать.

Нуланд отметила, что Байден постоянно находится в контакте с ECOWAS и другими союзниками из Европы (похоже, что с Францией). Нуланд снова заявила о том, что путчисты нарушают демократический строй в Африке и Штатам сложно смотреть на то, как 26 июля был совершен новый вызов демократическому порядку.

Похоже Штаты привязаны к слову демократия. И везде, где есть интерес Штатов — там обязана быть демократия. А если интерес Штатов вдруг нарушился, то там и демократии значит нет.