Все идет к военному решению ситуации

Так, сообщается, что Нуланд прилетела сегодня утром в Нигер на встречу с путчистами, чтобы обсудить финансирование страны от Вашингтона. Путчисты заявили, что они не являются коррупционерами и не собираются принимать помощь от США под видом помощи нигерийскому народу. После этого Нуланд покинула Нигер на самолете чувствуя себя оскорбленной, а мы получили намек от путчистов на то, что Соединенные Штаты предлагали деньги под видом финансовой помощи за сотрудничество. Похоже, что прозападный политик Базум часто получал эти деньги от Штатов, но не переводил их в государственный бюджет, а оставлял себе.

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После того как Нуланд покинула столицу Нигера Ниаймей Госдеп США сразу отреагировал на событие и прекратил действующую финансовую помощь Нигеру. До этого момента страна еще могла получить деньги, но теперь сотрудничество официально прекращено. Штаты снова негативно относятся к путчистам и планируют вторжение в страну для возвращения прозападного политика к власти, ибо он за деньги согласен сотрудничать и принимает американских солдат в стране как родных.

Штаты прямо дали понять путчистам, что теперь они будут давить не только в экономическом плане, но и в военном, угрожая вторжением, если путчисты не будут слушаться.

Появилась информация, что в соседних странах с Нигером активизировались спецслужбы США. В первую очередь это произошло в Нигерии и Ливии. По данным в сети, сейчас началась активная подготовка координации действий нескольких африканских армий и негосударственных вооружённых формирований для военного вторжения в Нигер. Считается, что эти формирования зайдут в страну и сразу осуществят "рывок" к столице для ее захвата и ареста главного путчиста.

Французские спецслужбы будут координировать процесс по блокированию всех границ Нигера, чтобы путчисты не смогли покинуть государство. А американские соответственно занимаются разработкой операции по захвату новых властей страны.

Похоже, что Штаты отказались решать проблему мирным путем потеряв надежду на то, что путчисты будут активно сотрудничать с Америкой, как прошлый лидер Базум. Вполне вероятно, что в конфликте будет участвовать американский и французский спецназ, а также армия Нигерии, которая уже приведена в полную боевую готовность, а президент положительно относится к идее военного вторжения. По всей видимости в войне также будет участвовать Ливия и другие соседи Нигера, кроме Мали и Буркина-Фасо, которые обязались защищать путчистов в случае войны.