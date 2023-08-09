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Нигерия ввела новые санкции против путчистов в Нигере и отключила электроэнергию
Западные издания считают, что это эскалация конфликта.

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Нигерия, главная страна ECOWAS, которая неделей ранее поставила путчистам из Нигера ультиматум до 6 августа, продолжает эскалацию конфликта после того, как путчисты отказались давать ответ на ультиматум. Они его не выполнили и продолжают удерживать власть в стране, а прозападный политик Базум все еще задержан президентской гвардией.

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Нигерийский банк CBN решил ввести новые санкции в отношении Нигера, тем самым увеличив риск военного вторжения в Нигер, считает западная пресса. Это всё отсылает нас к скорой войне, думают западные аналитики.

Так, президент Бола Ахмед Тинубу (Нигерия) поручил Центральному банку Нигерии (CBN) ввести ряд новых финансовых ограничений против путчистов, а также их сообщников (Мали и Буркина-Фасо, которые поддерживают путчистов и могут поддержать Нигер в случае военного вторжения ввязавшись в конфликт с Западом, там тоже были военные перевороты).

Об этом заявил советник президента Нигерии во время брифинга в Абудже. Он заявил, что после истечения крайнего срока ультиматума и введения первых санкций на путчистов после военного переворота Бола Ахмед Тинубу приказал ввести в действие дополнительные ограничения используя функционал банка CBN. Санкции касаются юридических и физических лиц, связанных с путчистами и их союзниками.

Советник отметил, что все финансовые ограничения обсуждались участниками сообщества ECOWAS и были приняты совместно. По всей видимости, на этом фоне были отключены и поставки электроэнергии в Нигер.

Нигерия заставляет путчистов вернуть к власти прозападного политика Базума давя на обычный народ, который вынужден сидеть без света днями. Мирные жители отмечают, что света нет по 6 часов на день. Потом его временно включают и быстро отключают, поскольку скудное производство энергии в Нигере не может обеспечить всю столицу на 2 миллионов человек. Про регионы далекие от столицы и говорить не приходится, там все плохо.

Однако что удивительно, люди даже на фоне перебоев с электроэнергией и возможной поломкой генератора не расстраиваются и готовы к "блэкауту". Они заявляют, что поддерживают путчистов и их решение отойти от колониального прошлого и Франции. Они считают, что новая власть поднимет страну и экономику, а люди наконец-то смогут нормально жить сотрудничая с российскими властями. Люди даже в плохих условиях продолжают радоваться и поддерживать тех, кому плохо. Правда, паника на улицах остается из-за риска военного вторжения, что введет Нигер в такой кризис, какого не было с времен получения независимости от Франции.

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#нигер #нигерия #война в африке #путчисты #cbn
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