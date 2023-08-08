Украинские власти считают, что смогут взять под свой контроль все корабли в Черном море.

Украина собирается заполучить контроль над Черным морем используя морские беспилотники в большом количестве. Западное издание Newsweek отметило, что беспилотники такого типа будут играть ключевую роль при возможном наступлении ВСУ в Крыму.

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Издание получило комментарии о развитии дронов в Украине от чиновника Михаила Федорова, который обещал в будущем создать некую "армию дронов", куда войдут морские, сухопутные и другие дроны в большом количестве. К тому же их планируют разрабатывать сразу же в Украине, чтобы не ждать поставок со стороны и использовать в тот же месяц.

Так, Федоров отметил, что атаки на морскую инфраструктуру и корабли будут увеличиваться, поскольку успешное использование морских беспилотников дало надежду украинским властям на некие "успехи" и они начали развивать собственное производство этих дронов. Он отметил, что с начала 2022 года количество разрабатываемых дронов увеличилось в несколько десятков раз, а украинские власти не собираются останавливаться на достигнутом.

Морской беспилотник — уникальная и засекреченная украинская разработка, которая приносит существенные успехи при атаках на инфраструктуру и ВМС противника. - Федоров.

Федоров отметил, что каждый беспилотник украинского производства оснащен новыми системами: автопилот, ночное видение, специальная связь и защита от средств радиоэлектронной борьбы. Он также отметил, что в их дронах используются резервные модули связи и дата-центр для сохранения нужной информации. Управляется любой морской беспилотник через наземный автономный пункт управления.

Федоров назвал это частью украинского флота и отметил, что сегодня эти дроны играют ключевую роль в атаках по Крыму. При возможном наступлении их будут использовать еще чаще.

Напомню, что Украина участила использование морских беспилотников для своих атак по Крыму. Именно этими беспилотниками был нанесен удар по Крымскому мосту в конце июля. Украинские власти заявляют, что эти дроны приносят много успехов и "топят" российские корабли. Зеленский заявил, что у России не останется ВМС к концу конфликта.