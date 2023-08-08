Произойдёт это к концу боевых действий.

С момента окончания срока действия «зерновой сделки», российское правительство послало чёткий месседж, что любые украинские и иностранные судна, движущиеся в украинские порты, будут считаться суднами под флагом Украины, перевозящими военный груз и, соответственно, подлежащими уничтожению.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью аргентинскому изданию La Nacion заявил, что если Россия продолжат атаковать украинские порты, то в ближайшем будущем останется без своих военных кораблей.

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Он отметил, что у украинской армии не так много оружия, но если россияне продолжать стрелять, то рано или поздно, к концу боевых действий так точно, останутся без кораблей. Украина действительно имеет ряд успешных поражений российского флота, но здесь явно не может идти речи о существенном уроне военно-морскому флоту вцелом.

Ранее в Вооружённых силах Украины предположили, что если морская блокада российскими кораблями продолжится, то Украина может остаться без своих портов в течение следующих 2 - 3 месяцев.