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Секретарь СНБО заявил, что ВСУ используют НАТОвскую тактику, но Запад это опровергает
И получается какая-то смешанная система?

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Украинские военные начали "второй этап" контрнаступления на прошлой неделе и пытаются добиться успехов за несколько недель. Украинские власти считают, что в этом деле им поможет "НАТОвская" система, которую используют военные ВСУ и командующие соответственно. Однако при этом западные издания пишут, что Украина отказалась от такой системы и тактики Запада и предпочитает делать так, как привыкла и считает нужным.

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Первый этап наступления начался еще весной и украинские власти говорили о том, что он обязательно принесет успехи. Однако не принес. Теперь украинские власти начали "второй этап" и пытаются объяснить, каким образом этот этап принесет успехи и в чем его отличия от весеннего наступления. На вопросы журналистов власти Украины отвечают по-разному, но секретарь СНБО решил дать такой ответ, который не совпадает с информацией западных СМИ.

Данилов, секретарь СНБО отметил, что каких-либо ограничений по времени на это наступление у украинских войск нет. Они могут атаковать хоть день, хоть неделю, хоть целый месяц и ничего им не скажут. А я напомню, что украинские власти заявляли, что смогут выйти к Азовскому морю и Крыму за две-три недели минимум, а как максимум за неделю. Ну, максимум уже провалился, ибо прошла неделя, а ВСУ не дошли даже до самой минимальной цели — Токмак.

Данилов отметил, что ВСУ используют "натовскую систему", а в ней нет дедлайнов и каких-либо жестких сроков по выполнению поставленных задач. Командир прямо на месте самостоятельно решает, как необходимо действовать основываясь на общей ситуации на линии боевого соприкосновения.

Данилов хочет сказать, что каждый командир отвечает за свое направление и может решать, как будет атаковать. При этом второй командир на другом направлении также может принять решение, которое может существенно повлиять на исход боев на первом направлении. Какую роль отыгрывает в боях главное командование ВСУ при такой системе — неизвестно.

Данилов отметил, что контрнаступление идет медленно из-за того, что российские войска всё заминировали и это мешает продвигаться на бронетехнике. Солдатам приходится идти пешком через ловушки и предпринимать попытки обойти минное поле. Правда, западные издания в курсе про такую тактику и пишут про ее провал, поскольку российская артиллерия и авиация работают ежедневно.

НАТО критикует решение Украины действовать таким образом, поскольку преодоление минных полей при условии отсутствия воздушного превосходства — критическая ошибка наступления, которая влечет за собой серьезные потери не только в личном составе, но и в шансах на успех.

НАТО не нравится то, что украинское командование "дробит" обученных солдат на Западе на малые группы и меняет тактику на старую, поскольку в таком случае обучение на Западе прошло даром и не принесет существенных успехов. Однако недовольный Запад  Украина не слушает и действует так, как считает нужным, вместе с тем запрашивая у Запада дополнительное вооружение для достижения успеха.

Из-за такого отношения Украина может лишиться поставок, написало издание CNBC в своей статье вчера. Так, Зеленский мог сорвать поддержку со стороны "партнеров" еще в начале июля перед саммитом НАТО в Вильнюсе, ибо требовал слишком многого от Запада и разозлил его.

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