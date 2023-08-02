Похоже на усовершенствованный трактор.

В сети опубликовали фотографии новой украинской машины для разминирования минных полей в ходе контрнаступления. Она была разработана энтузиастами в городе Харьков и в будущем пойдет в серийное производство. Внешний вид... Как усовершенствованный бронированный трактор. Фото опубликовало министерство экономики Украины.

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Сообщается, что машина была протестирована и успешно получила сертификат, который позволит наладить ее серийное производство в ближайшем будущем. Министерство экономики отметило, что машину можно использовать для разминирования как противопехотных, так и противотанковых мин.

Ее плюсы — это дешевое производство, простая конструкция, легкий ремонт и простота использования. Однако в минусы сразу же можно отнести внешний вид, поскольку из-за своей простоты и скорости сборки машина выглядит "колхозно" как трактор.

Однако даже такую машину Украина не сможет потянуть в серийном производстве, недостаточно производственных мощностей. Киев планирует наладить производство в этом году. На данный момент Украина может позволить себе выпускать по две такие машины в месяц. Понятно, что такое количество совсем маленькое и не сможет помочь в наступлении, а такое производство, скорее, предназначено для повышения морали у населения.

К тому же украинские власти не знают, где расположить производство этих машин, поскольку в стране недостаточно ПВО и российские ракеты могут достать до этой цели. В то же время публикация таких фотографий показывает населению Украины, что работы ведутся, власти планируют наладить производство и всё в таком духе.