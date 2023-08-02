Весьма дипломатичное заявление.

За пару последних дней отношения Украины и Польши ухудшились, поскольку Украина негативно отреагировала на заявление сотрудника администрации польского президента. Он сказал, что Украина недостаточно ценит полученную помощь от Польши. Украина восприняла это заявление негативным образом и сразу вызвала посла Польши. А уже Польша вызов посла восприняла в негативном ключе и вызвала посла Украины для того, чтобы понять, что за проблемы начались между Украиной и Польшей в дипломатическом плане.

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Глава польского правительства Матеуш Моравецкий негативно оценил решение украинских властей вызвать посла Польши из-за заявления сотрудника. Учитывая, сколько помощи выслала Польша Украине, Украина должна быть благодарна правительству и слушать то, что говорит польская власть, отметил Матеуш. Польский МИД объяснил эту ситуацию проще отметив, что у Украины просто "выплеснулись определенные эмоции" из-за проблем в ходе контрнаступления. Украина постоянно просит дополнительное вооружение, например ПВО, видя, что российские ракеты долетают до целей, но США не дает, и это сказывается на отношении украинских властей к "помощникам".

Президент Украины Зеленский заметил происходящее и тоже прокомментировал ситуацию с Польшей отметив, что для решения конфликта необходимо просто дать эмоциям остыть, чтобы обсудить проблему и решить ее на свежую голову.

Зеленский отметил, что никакой конфликт не должен портить отношения между украинским и польским народом, поскольку конфликт решаем, а вот отношения восстановить сложнее. Похоже, что Украина берет время на то, чтобы подумать, как правильно отреагировать на ситуацию и дать правильный ответ, который донесет польским властям желание получить больше вооружения, но и не оскорбит самих поляков.