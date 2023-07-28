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Арестович* предложил устроить блокаду Крыма в ходе контрнаступления
После этого Украина может пойти на переговоры с Россией.

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Вчера в СМИ сообщили о начале "второй фазы" контрнаступления Украины и аналитики уже начали обсуждать, что будет итогом этого этапа наступления. Западные аналитики считают, что украинские военные попробуют пробить линию обороны на Запорожском направлении и дойти до Мелитополя, вместе с тем и позволив артиллерии стрелять по Крыму и отрезав возможность логистики через Крым. Это считается главной целью нынешнего контрнаступления и только ее достижение покажет настоящий успех украинских военных.

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А вот бывший советник Зеленского по имени Алексей Арестович* отметил, что украинским бойцам необходимо добиться блокады Крыма, чтобы достичь успеха и поставить свои условия на мирных переговорах. Только в этом случае, по его мнению, можно будет что-то обсуждать и "торговаться".

Он отметил, что у ВСУ и главкома Залужного есть только две задачи — первая, это довести войска до выхода к морю. А вот вторая задача — это перерезать сухопутный коридор с Крымом и разрушить логистику. После этого Арестович* предлагает уничтожить Крымский мост и полностью заблокировать Крым, ибо тогда у этого региона будет безвыходное положение. В республике живет приблизительно 2 миллиона человек, а это существенное число. В случае блокады со временем придет время, когда начнется дефицит воды, еды и других ресурсов. Это будет сильным ударом по Крыму и России придется идти на торги, чтобы изменить ситуацию. Этим может воспользоваться Украина в своих целях, считает Арестович*.

Правда Арестович* отметил, что перед главкомом ВСУ Залужным сегодня стоит некая "нерешаемая задача" - достичь успеха в ходе наступления и оставить армию страны в боеспособном состоянии, исключив большие потери в ходе контрнаступления. По всей видимости, Арестович* считает, что достижение военных целей будет стоить Украине многих жизней и боеспособности.

Таким образом Арестович* предлагает Украине выйти к границам Крыма, разрушить мост и дать пару месяцев российским властям на то, чтобы пойти на торги и выполнить поставленные украинским руководством условия, чтобы разблокировать Крым. Вероятно, таким образом Арестович* предлагает закончить конфликт и получить желаемое.

Важно отметить, что украинские власти ничего не говорили о "блокаде" Крыма. Но, от цели вернуть под контроль Крым и разрушить Крымский мост не отказались. Украинские командующие считают, что в достижении этой цели сильно помогут кассетные боеприпасы.

*внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, деятельность в РФ запрещена.

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#россия #украина #контрнаступление всу
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