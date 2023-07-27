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Подробно о перевороте в Нигере и как с этим связана ЧВК "Вагнер"
Сегодня случился переворот в прекрасной африканской стране Нигер.

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Вчера, 26 июля появились первые предпосылки к трагическому завершению президентства Мохаммеда Базума, лидера страны Нигер. Тогда резиденцию лидера заблокировали военнослужащие президентской гвардии. Если говорить проще, то фактически лидера страны взяли в заложники и не выпускали из его дома. Национальная гвардия и армия сначала отреагировала на событие в негативном ключе, но в конце концов все обошлось без крови и президента отстранили от управления государством. Его, Мохамеда Базума и жену заставили подписать документ об отставке и записать видеообращение по национальному телевидению. Мятежников, конечно, не поддержала армия, но и стрелять не стала. Почему это произошло, что случилось, причем здесь ЧВК "Вагнер" и Россия — разберемся.

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"Мы, Силы обороны и безопасности, решили положить конец режиму президента Базума". - видеообращение мятежников.

В обращении солдаты отметили, что иностранное вмешательство приведет к кровопролитию и военному ответу со стороны мятежников, а также то, что о лидере страны будут заботиться и поддерживать его здоровье. Мятеж был возглавлен Омаром Чиани. Он был лидером гвардии во времена прошлого президента Махаммаде Иссуфе.

Количество мятежников — неизвестно, но они вооруженны и готовы к военному ответу, если начнется стрельба.

Кстати, армия говорила, что готова атаковать мятежников, если те не опомнятся и не прекратят насилие. Президент Нигера опубликовал заявление, где сказал, что мятежники напрасно начали свое "антиреспубликанское" движение, однако позже эти слова удалил.

В итоге сегодня военные по национальному телевидению объявили о свержении правительства. Мятежники "положили конец властям в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в государстве, а также плохого экономического и социального управления". Все институты прекратили работу в стране, введен комендантский час. Границы закрыты, иностранцев, определенно, никто не ждет и мятежники против "западных" гостей с армией.

  • В каком состоянии президент:

Мохамед Базум по-прежнему находится в резиденции без возможности ее покинуть. Живой и здоровый, насилие к нему не применялось и не применяется. При этом МИД Нигера осудило действия мятежников и отметило, что факт свержения власти не будет принят на официальном уровне.

Сейчас президент ведет переговоры с охраной и пытается получить безопасность. Охрана гарантирует, что его не будут преследовать, но обещания мятежников дело такое. Кстати, армия также заблокировала мятежников в резиденции. Гвардия начала мятеж не в полном составе.

Лидеры остальных стран Африки (соседи) поддержали Базума. Запад также выступает за Базума, поскольку он является ключевым союзником Запада по борьбе с исламистскими боевиками в Западной Африке. Базум вошел в историю страны как первый президент, который был избран демократическим путем в ходе выборов в 2021 году.

Напомню, что с момента получения независимости Нигером было проведено 4 успешных военных переворота. Большую часть времени страной правили военные. Кстати, когда Базум принимал присягу, тоже была попытка военного переворота — но, она успешно провалилась.

  • Причины мятежа:

Издание Jeune Afrique запросто объяснило главную причину мятежа — Базум желал уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Ну а Омар, как уважающий себя военный африканской страны сразу принял решение противодействовать такому решению агрессивно, военным переворотом. Командующий отметил, что этот мятеж положит конец проблемам с безопасностью. Очевидно увольнение Омара — опасно для страны.

  • Реакция остального мира:

Западноафриканская группа стран ECOWAS, которую возглавляет Нигерия отреагировала на события негативно. Лидеров удивило желание мятежников свергнуть власть. Группа стран решительно осуждает попытку мятежников свергнуть власть и призывает закончить мятеж.

Соединенные Штаты также осудили попытку мятежа и призвали мятежников уволить Базума, тем самым позволив провести конституционные демократические выборы нового лидера без силового захвата власти. Дипломат Европейского союза "озабочен" ситуацией в Нигере. ЕС присоединяется к предложению ECOWAS уволить Базума и провести выборы.

Германия считает, что "пока рано оценивать ситуацию". Но, Германия готова принять соответствующие меры с союзниками. Немецкие военные находятся в безопасности в Нигере, но могут и активизироваться.

Россия будет обсуждать ситуацию в стране на саммите Россия — Африка, который проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Правда, лидера Нигера там не будет из-за переворота. Улететь он не смог.

  • Ситуация в Нигере сегодня:

В целом, никакого кровопролития нет. Вероятно, новым лидером станет военный. Попасть в страну через границу не получится. Самолеты туда не летают, наземные способы перейти границу недоступны. Границы откроют тогда, когда ситуация "стабилизируется". Ночь была спокойной, если смотреть на общую ситуацию в стране.

Причин эвакуировать международных послов — нет. Для представителей Запада в стране опасности нет. Послы постоянно общаются с властями Нигера и оценивают ситуацию. Готовы предупредить мир о "критической ситуации".

  • Причем здесь ЧВК "Вагнер":

Во французских СМИ пишут, что в перевороте может быть замешана ЧВК "Вагнер" и ее солдаты, которые находятся на территории страны против воли президента Базума. Они (бойцы "Вагнера") якобы готовили президентскую гвардию к военному перевороту.

В СМИ доказывают теорию тем, что в ходе переворотов в Мали и Буркина-Фасо военные обращались именно к ЧВК "Вагнер" за помощью. Таким образом они вытесняли французские войска и меняли власть на новую.

Таким образом Базум был единственной надеждой Франции и США на мир и стабильность в этом регионе, были потрачены большие деньги на достижение этой цели. Переворот позволит России распространить влияние в регионе и вытеснить Францию с игрового поля, пишет Reuters.

Правда, у России особых отношений с Нигером нет. Что поменяется в результате переворота? — почти ничего. Выгода для ЧВК "Вагнер" также неизвестна, ведь ЧВК не добывает уран, которого в стране много... Или, мы чего-то не знаем?

  • Что потеряет Франция:

А вот и тут есть что терять. Например, уран, поскольку в этой стране богатые залежи урана. А Франция зависит от этого ресурса, поскольку 70% своей электроэнергии она производит на атомных станциях. Зачем покупать уран за большую цену, если можно добывать ее в "дружественной африканской" стране. И, 40% поставок идут с Нигера. После переворота эти поставки могут обрубить, и Франции придется быстро за большую цену искать поставщика.

Базум тесно связан с Францией и Соединенными Штатами и поддерживал Запад по всем вопросам. Разумеется, продажа урана была важным делом, которое он поддерживал в угоду Западу. В стране есть и американские базы. Там войска США располагались в случае конфликтов в регионе.

Но, даже после переворота кардинально жизнь в Нигере не изменится. Эта бедная страна так и останется зависима от Франции, поскольку колониальное прошлое не уходит полностью — язык, культура, деньги, годы жизни с Францией... Куда это пропадет? В Мали после переворота экономика сильно зависит от Франции, а значит вывод НАТОвских войск экономически не ударит по Франции. Репутационно — определенно.

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#россия #пригожин #чвк вагнер #нигер #военный переворот
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Подробно о перевороте в Нигере и как с этим связана ЧВК "Вагнер"
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