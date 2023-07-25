Вчера вечером руководство Украины обговорило план действий.

Несколько дней подряд в Одессе были слышны взрывы. Сообщается, что ракеты попали по портовой инфраструктуре и нарушили логистику связанную с зерном. Вчера вечером президент Украины Зеленский с другими руководителями и командующими ВСУ обговорил план наступательных действий и пообещал дать "решительный "ответ за удары по Одессе.

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Зеленский отметил, что результат увидим скоро и он будет "заметным". Тем же вечером Зеленский послушал рассказ от Сырского, узнав о положении украинских войск в Бахмуте и на юге. Возможно на этой встрече командующие обсудили новый план по окружению Бахмута. О таком плане говорил Сырский в интервью CNN, и говорил он убедительно, желая любым способом добиться возвращения контроля над Бахмутом.

На этой встрече присутствовал Залужный, глава разведки Украины Буданов и другие высокопоставленные украинские руководители.

Также Зеленский с руководством обсудил будущее "зерновой сделки". Он планирует создать "зерновой коридор" без России и разблокировать Черное море.