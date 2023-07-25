Перспектива экскурсии в Варшаву все таки напугала НАТО.

Недавно Лукашенко на встрече с Путиным рассказал, что "вагнеровцы", которые расположились под Осиповичами в лагере в селе Цель просятся на экскурсию в Варшаву. По словам лидера Беларуси, они уже начинают "напрягать" данным желанием.

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Перспектива "туристической экскурсии" ЧВК "Вагнер" в Польшу несколько напугала соседа, ведь Польша начала переброску бойцов на границу с Беларусью для обороны в случае вторжения ЧВК. Вместе с этим было принято решение создать отдельное подразделение для ведения боев с "вагнеровцами". Их перебросят в Сувалкский коридор.

На иллюстрации прекрасно видно, что Польша озабочена переброской "вагнеровцев" в Беларусь и будет готовиться к обороне всех приграничных городов, включая Варшаву. Как мы видим к границе перебросят несколько дивизий. Отмечу, что не только к границе с Беларусью, но и с Украиной.

Тем временем "вагнеровцы" продолжают ехать в Беларусь. Вчера была замечена 10-я колонна, которая едет в новом направлении. Также на карте мониторинговой группы отмечена 11-я колонна с 80 единицами техники, которая едет по трассе М5.