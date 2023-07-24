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ГУР МО: Желание "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Польшу является угрозой для ЧВК
Максимум, что они могут сделать — пугать и раздражать, считает Юсов.

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Представитель разведки Украины или ГУР МО прокомментировал желание "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Польшу и отметил, что это желание погубит будущее ЧВК "Вагнер".

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Юсов считает, что у частной военной компании нет достаточного количества средств и сил, чтобы угрожать Польше. Инициатива напасть на Польшу является лишь запугиванием и попыткой отвлечь НАТО.

Представитель ГУР отметил, что все это "прогнозируемые вещи". Как только "вагнеровцы" начали приезжать в Беларусь было ясно, что они едут туда не просто так. Юсов считает, что попытка атаковать Польшу наоборот бы порадовала польскую армию и дала шанс НАТО "показать силу".

В целом украинские власти считают, что ЧВК "Вагнер" ничего не планирует, а передислокация войск это просто "пиар". При этом в Беларусь приехала уже 10-я колонна ЧВК, а лагерь под Осиповичами забит техникой.

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#россия #украина #пригожин #чвк вагнер #польша #беларусь
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18:04
В некроинском ГУР одни малахольные, вагнеры будут резать Некроину с севера на юг по Збручу.
ГУР МО: Желание "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Польшу является угрозой для ЧВК
Александр Колодин
18:03
Забавно хрюкаешь! Давай ишшо !
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
Китя.
18:03
Да в одно потоке мощнее в 2 раза. 1650v3 отдыхает.
10-ядерный Xeon E5 2666 v3 за 2000 рублей практически не уступил в играх 18-ядерному Xeon E5 2696 v3
Китя.
18:01
Для игр 4ядра маловато. а i5-12400 уже годный процик для игорей.
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FelsheR-BAN100904
18:01
а что тебе ещё делать - читай и трясись от страха.
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Как тебя, бедолагу, пучит то. Любо- дорого читать!
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
Китя.
17:54
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нет, поржать над тобой недоразвитым поросенком)) Скоро салом будешь, когда на убой? Ты сдохнешь как почти пол милиона свиней, а украина снова русской будет. Домой вернётся. Давай поторапливайся - зем...
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
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