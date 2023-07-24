Максимум, что они могут сделать — пугать и раздражать, считает Юсов.

Представитель разведки Украины или ГУР МО прокомментировал желание "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Польшу и отметил, что это желание погубит будущее ЧВК "Вагнер".

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Юсов считает, что у частной военной компании нет достаточного количества средств и сил, чтобы угрожать Польше. Инициатива напасть на Польшу является лишь запугиванием и попыткой отвлечь НАТО.

Представитель ГУР отметил, что все это "прогнозируемые вещи". Как только "вагнеровцы" начали приезжать в Беларусь было ясно, что они едут туда не просто так. Юсов считает, что попытка атаковать Польшу наоборот бы порадовала польскую армию и дала шанс НАТО "показать силу".

В целом украинские власти считают, что ЧВК "Вагнер" ничего не планирует, а передислокация войск это просто "пиар". При этом в Беларусь приехала уже 10-я колонна ЧВК, а лагерь под Осиповичами забит техникой.