Лагерь расположился возле прекрасной речки.

Запад продолжает слежку за активностью ЧВК "Вагнер" в Беларуси и сегодня западное издание NYT опубликовало новые спутниковые снимки, которые стали качественнее прошлых и дают возможность посмотреть на лагерь ЧВК в Осиповичах сбоку. Лагерь расположился возле прекрасной речки, да и занимает довольно обширную территорию.

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Данные снимки были сделаны спутником Maxar 23 июля. Важное отличие от прошлых снимков — теперь вид сбоку и мы можем увидеть всё в подробностях, включая окрестности лагеря. Снимки четкие и мы можем подтвердить тот факт, что ЧВК "Вагнер" перебросила туда существенное количество техники. Парковка была заполнена 22 июля.

На этих снимках мы можем увидеть приблизительно 35 фур, сотни легковых автомобилей, пикапы и многое другое. Если посмотреть на южную часть лагеря, то можно увидеть строительную технику, которая двигалась в двух колоннах: 17 и 19 июля.

Как видите, лагерь довольно обширный. Но, колонны перестали прибывать в этот лагерь с 19 числа, а вчерашняя 10-я колонна направилась в другое место по новому маршруту. Похоже, это не единственный лагерь ЧВК, а этот полностью заполнен и теперь его будут благоустраивать с помощью строительной техники. Местность, конечно, что надо, красивая.