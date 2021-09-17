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Видеокарты от Бога – так я решил назвать эту статью. А поводом послужило название пары моделей видеокарт от компании ASUS. Еще их все объединяет не совсем обычный тираж, он лимитированный, а стало быть карты смогли приобести лишь единицы. Ну и конечно же, обратной стороной ограниченного количества является стоимость таких видеокарт на момент выхода.

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Но, мы все уже больше года находимся в глубоком кризисе (не путать с игрой компании Crytek), когда наличие и цены перешагнули все доступные рубежи. Начту свой чарт-лист:

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ASUS ARES и ASUS ARES II. Арес на древнегреческом, в древнегреческой мифологии - является богом войны. Он входит в состав двенадцати олимпийских богов, сын Зевса и Геры. В отличие от справедливых и честных богов - Арес отличался вероломством и хитростью, предпочитал войну коварную и кровавую, войну ради самой войны.

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ASUS не случайно выбрала в качестве названия своей видеокадры этого бога, ARES I и ARES II буквально растаптывали FPS и любых противников по ту сторону монитора. ASUS ARES представляет собой дуэт из двух Radeon HD 5870, но с увеличенным вдвое объёмом локальной видеопамяти и переработанной системой питания для лучшего разгона и работы на более высоких тактовых частотах.

Внешне ASUS ARES выглядит необычно и вызывающе. Дизайн системы охлаждения выполнен в традициях серии Republic of Gamers. Классическое сочетание красного и чёрного цветов и необычная форма кожуха системы охлаждения напоминает острие в руках Бога войны, делают дизайн ASUS ARES по-настоящему воинственным.

Такой воинствующий нрав требует подключения не двух, как обычные видеокарты, а трёх разъёмов питания. Один 6-контактный и пара 8-контактных. В играх видеокарта потребляла в районе 370 ватт, а FurMark или «бублик» способен был выжать из неё почти 500.

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И система охлаждения с одним вентилятором с этим справлялась. Разгон позволял видеокарте по энергопотреблению уходить за отметку 500 Ватт. Первый Арес появился в продаже в 2010 году. Видеокарта вышла лимитированным тиражом, в количестве 999 экземпляров, а рекомендованная стоимость была на отметке в 1300 долларов США.

Всю линейку воинствующих богов отличала упаковка. Вместо привычной коробки, видеокарта поставлялась в стильном алюминиевом кейсе, что придавало ей особый статус.

Второй Бог Войны появился в 2013-м году. На этот раз видеокарта базировалась на паре ATI Radeon HD 7970 GHz Edition, дополнительно разогнанных на еще 100 МГц сверху. Тираж этой модели составлял 999 экземпляров, а стоимость начиналась с 1300 долларов США или около 50 тысяч рублей в 2013 году.

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Это были очень большие деньги на то время, так как недавно вышедший GTX TITAN стоил меньше — 35 000 рублей. Видеокарта получилась очень большая, массивная и тяжёлая. Шутка ли, вместе с упаковкой и чемоданом весил такой набор почти 10 кг.

Из-за горячего нрава пришлось отказаться от воздушного охлаждения. На каждый из двух видеопроцессоров приходилось по водоблоку, которые были соединены между собой и представляли закрытый контур, который на противоположном конце заканчиввлся односекционным радиатором (с 12 см вентилятором), который крепился к корпусу ПК.

ASUS MARS I и ASUS MARS II. Марс - в римской мифологии один из древнейших богов Италии и Рима, входил в триаду богов, первоначально возглавлявших римский пантеон (Юпитер, Марс и Квирин). Бог войны. В Древней Италии Марс был богом плодородия. Считалось, что он может либо наслать гибель урожая или падёж скота, либо отвратить их. То есть, одновременно он был богом плодородия и богом войны.

Видеокарта ASUS MARS построена на базе пары GPU - GeForce GTX 285 или как аналог GeForce GTX 295. Но от обычной "смертной" GeForce GTX 285 бога войны отличает увеличенная с 448 до 512 бит шина памяти и, соответственно, возросший её объём с 2x 896 Мб до 2x 2048 Мб. И как всегда лимитированный тираж, состоящий из 999 экземпляров, а рекомендованная стоимость начиналась с $1200, и все это в 2009 году.

Сейчас любой середнячок стоит больше, а за стоимость RTX3090 можно приобрести целый квартет из такого пантеона богов. Энергопотребление первого Марса в играх доходило до отметки 500 Вт. Внешний блок питания таким видеокартам точно не помешал бы. Разгон эту цифру подымал до 600 ватт.

Второй Бог Войны получился еще более воинствующим. Его приход пришелся на 2011-й год. Вес видеокарты составил 2,3 кг, энергопотребление без малости - 500 Вт. В основе видеокарты лежали два полноценных CPU - GF110 от одиночной флагманской видеокарты GeForce GTX 580.

Конечно, такая карта, как всегда, работала на имидж компании, поскольку за цену одного MARS II, а это рекомендованные $1500, пользователь мог приобрести целых три референсных модели GTX 580. MARS II, как и его предшественники, был выпущен ограниченной партией в 999 штук, каждая из которых имела уникальную металлическую карту с индивидуальным порядковым номером.

Для снабжения питанием инженеры ASUS разработали уникальную печатную плату с 21-фазным дизайном и разместила на ней сразу три 8-пиновых коннекторов питания. В играх и бенчмарках тогда MARS II на голову превзошел как GeForce GTX 590, так и Radeon HD 6990. Сразиться с ним наравне мог разве что другой "бог".



Третий экземпляр хоть и относится к видеокартам, но божественным не является, хотя эта видеокарта при выходе наделала много шума, да и сейчас её приобретение сопряжено с очень большими финансовыми тратами. Речь идет о ретро видеокарте - GeForce FX 5800 Ultra, которая недавно была продана на Ebay за $3000.

На момент своего выхода, её считали главным провалом Nvidia. Видимо из-за этого у нее такая харизма. Судите сами, GeForce FX 5800 Ultra была всем хороша. Частота GPU равнялась 500 МГц, тогда как у Radeon 9700 Pro всего 350 МГц, частота видеопамяти - 1000 МГц и память была не абы какая, а новейшая DDR2! У Радеона видеопамять работала на частоте 620 МГц.

Но Radeon 9700 Pro оказался в ряде случаев быстрее. Карта Nvidia грелась как печка, шумела как пылесос и быстро выходила из строя из-за перегрева. А еще когда ATI выпускала своего флагмана - Radeon 9700 Pro, он имел 256 битную шину памяти, тогда как у GeForce FX 5800 Ultra она была 128-ми битной и частично из-за этого она вчистую сливала «красным». Пропускная способность видеопамяти у Radeon 9700 Pro была - 19.84 Гб/с, а у GeForce FX 5800 Ultra жалкие 16 Гб/с. Но этим эта карта и отличалась от всех остальных.

ASUS GeForce GTX 980 20th Anniversary Gold Edition – эту видеокарту можно назвать богиней. Она была выпущена к 20-ти летнему юбилею компании и продавалась в ограниченных количествах. Референс GeForce GTX 980 тогда продавался по рекомендованной цене в 499 долларов США, а юбилейная видеокарта стоила все $620. Хотя на сегодня это сущие копейки.

Чем интересна эта видеокарта? Своими скоростными характеристиками. Это самая быстрая GeForce GTX 980 когда-либо созданная. Она быстрее таких легендарных видеокарт c GPU GTX 980, как: EVGA Kingpin, KFA2 Hall of Fame, MSI Lightining и даже ASUS Matrix.

Ее частота GPU равна 1317 МГц, тогда как стоковое значение равно 1127 МГц. И нужно понимать, что она еще и разгоняется! Для этого в ASUS для этой модели выбирали самые лучшие GPU.

Видеокарта поставлялась в красивой упаковке, а сама она находилась в специальном футляре, подчеркивающим свой особый статус.

Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti Assassin's Creed Origins Edition – еще одна уникальная видеокарта с божественными чертами, на этот раз египетскими. Внешний вид этой видеокарты сразу очаровывает, как будто это артефакт, который изъяли из пирамиды в Гизе. На поверхности видеокарты вы можете увидеть иероглифические письмена и логотипы Assassin's Creed. Смотрится все это просто потрясающе!

С точки зрения технических характеристик, видеокарта не отличается от ROG Strix GTX 1080 Ti OC. Это означает, что она разогнана с завода. Базовая частота GPU равна 1569 МГц, повышенная — 1683 МГц. Эффективная частота памяти GDDR5X составляет 11 ГГц или прирост на дополнительные 6%.

Но в данном случае важен именно внешний вид. Видеокарту выпустили ограниченным тиражом для всех поклонников игры Assassin's Creed. Рекомендованная стоимость этой видеокарты в 2017 году составляла 1350 долларов США.

Была еще у ASUS одна видеокарта, которая внешне очень похожа на божественную ASUS ARES, но ей не дали своего имени собственного. Но, зато она вышла ограниченным тиражом в 2000 экземпляров, и она также является DUAL-GPU видеокартой. Это GeForce 7800 GT Dual Limited Edition.

В очертаниях сразу же узнается известный божественный подчерк ASUS ARES. Красная печатная плата, бронзовый цвет кожуха системы охлаждения и её островидная форма.

Одна из особенностей этой видеокарты это - провод, идущий от штекера на задней панели и подключающийся к 6-пиновому разъему дополнительного питания. Таким не очень изящным, но действенным способом производитель реализовал возможность подачи дополнительного питания на карту через внешний блок питания, который поставлялся в комплекте.

В 2005 мощность типичного блока питания не превышала 500 Вт, были конечно блоки и по 650 ватт, но они были исключительно у энтузиастов. В результате такого инженерного решения даже владельцы бюджетных корпусов со слабыми блоками питания получили возможность установить эту мощную видеокарту, не боясь получить перегрузку по току.

Еще одно важное качество этой видеокарты — это ее повышенные частоты работы относительно номинала: 430/1200 МГц против 400/1000 МГц. Асус снабдила видеокарту 1.6 нс микросхемами памяти, а не 2.0 нс, как у референсной GeForce 7800GT. Поэтому ASUS GeForce 7800 GT Dual Limited Edition будет быстрее в 3D, чем любой тандем в SLI из GeForce 7800GT.

И еще одной фишкой этого божества являлось наличие сразу четырех видеовыходов: пара VGA и пара DVI. Рекомендованная цена ASUS GeForce 7800 GT Dual Limited Edition составляла 850 долларов.

И последней видеокартой с именем собственным будет PowerColor Radeon HD 7990 Devil 13. Здесь уже замешаны не боги, а потусторонние силы. Что же побудило компанию PowerColor перейти на темную сторону?

Эта видеокарта относился к серии Limited Edition. Всего было выпущено не очень большое количество видеокарт по рекомендованной цене в 999 долларов США. Видекарта базируется на основе пары видеочипов Tahiti XT, которые работали на частоте 925 МГц.

Специальным переключателем можно было загрузить «разогнанный» BIOS, в результате чего частота GPU автоматически поднималась до 1000 МГц. Powercolor снабдила своего демона видеопамятью стандарта GDDR5 суммарным объемом - 6 Гб, которые работали на эффективной частоте 5500 МГц.

Devil 13 отличалась немалыми размерами: длина видеокарты составляла 315 мм, а высота 60 мм, видеокарта занимала 3 слота, все это сказывалось на ее весе. В комплекте с видеокартой даже поставлялась специальная раздвижная подставка Power Jack, предназначением которой было избежание возможного провисания видеокарты в корпусе. Номинальный TDP был в районе 500 ватт, питание для видеокарты подавалось посредством трех 8-pin PCI-E разъемов.

Естественно, были и другие ангелы, демоны, боги и герои. Но мне запомнились именно эти видеокарты, если вам есть, о чем рассказать, или вы когда-то были обладателем такой незаурядной видеокарты, то есть повод поведать об этом в комментариях.