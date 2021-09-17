Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Герои, мифы, предания, которые дали свои имена видеокартам

Обычно видеокарты называются просто, наименование GPU и порядковый номер модели, но существуют видеокарты, которым производитель дал имя собственное. О них и других "особенных" видеокартах мы сегодня и поговорим.
[ ] для раздела Блоги
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Видеокарты от Бога – так я решил назвать эту статью. А поводом послужило название пары моделей видеокарт от компании ASUS. Еще их все объединяет не совсем обычный тираж, он лимитированный, а стало быть карты смогли приобести лишь единицы. Ну и конечно же, обратной стороной ограниченного количества является стоимость таких видеокарт на момент выхода.

реклама

Но, мы все уже больше года находимся в глубоком кризисе (не путать с игрой компании Crytek), когда наличие и цены перешагнули все доступные рубежи. Начту свой чарт-лист:

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

ASUS ARES и ASUS ARES II. Арес на древнегреческом, в древнегреческой мифологии - является богом войны. Он входит в состав двенадцати олимпийских богов, сын Зевса и Геры. В отличие от справедливых и честных богов - Арес отличался вероломством и хитростью, предпочитал войну коварную и кровавую, войну ради самой войны. 

реклама

ASUS не случайно выбрала в качестве названия своей видеокадры этого бога, ARES I и ARES II буквально растаптывали FPS и любых противников по ту сторону монитора. ASUS ARES представляет собой дуэт из двух Radeon HD 5870, но с увеличенным вдвое объёмом локальной видеопамяти и переработанной системой питания для лучшего разгона и работы на более высоких тактовых частотах.

Внешне ASUS ARES выглядит необычно и вызывающе. Дизайн системы охлаждения выполнен в традициях серии Republic of Gamers. Классическое сочетание красного и чёрного цветов и необычная форма кожуха системы охлаждения напоминает острие в руках Бога войны, делают дизайн ASUS ARES по-настоящему воинственным.

Такой воинствующий нрав требует подключения не двух, как обычные видеокарты, а трёх разъёмов питания. Один 6-контактный и пара 8-контактных. В играх видеокарта потребляла в районе 370 ватт, а FurMark или «бублик» способен был выжать из неё почти 500.

реклама

И система охлаждения с одним вентилятором с этим справлялась. Разгон позволял видеокарте по энергопотреблению уходить за отметку 500 Ватт. Первый Арес появился в продаже в 2010 году. Видеокарта вышла лимитированным тиражом, в количестве 999 экземпляров, а рекомендованная стоимость была на отметке в 1300 долларов США.

Всю линейку воинствующих богов отличала упаковка. Вместо привычной коробки, видеокарта поставлялась в стильном алюминиевом кейсе, что придавало ей особый статус.

Второй Бог Войны появился в 2013-м году.  На этот раз видеокарта базировалась на паре ATI Radeon HD 7970 GHz Edition, дополнительно разогнанных на еще 100 МГц сверху. Тираж этой модели составлял 999 экземпляров, а стоимость начиналась с 1300 долларов США или около 50 тысяч рублей в 2013 году. 

реклама

Это были очень большие деньги на то время, так как недавно вышедший GTX TITAN стоил меньше — 35 000 рублей. Видеокарта получилась очень большая, массивная и тяжёлая. Шутка ли, вместе с упаковкой и чемоданом весил такой набор почти 10 кг. 

Из-за горячего нрава пришлось отказаться от воздушного охлаждения. На каждый из двух видеопроцессоров приходилось по водоблоку, которые были соединены между собой и представляли закрытый контур, который на противоположном конце заканчиввлся односекционным радиатором (с 12 см вентилятором), который крепился к корпусу ПК. 

ASUS MARS I и ASUS MARS II. Марс - в римской мифологии один из древнейших богов Италии и Рима, входил в триаду богов, первоначально возглавлявших римский пантеон (Юпитер, Марс и Квирин). Бог войны. В Древней Италии Марс был богом плодородия. Считалось, что он может либо наслать гибель урожая или падёж скота, либо отвратить их. То есть, одновременно он был богом плодородия и богом войны.

Видеокарта ASUS MARS построена на базе пары GPU - GeForce GTX 285 или как аналог GeForce GTX 295. Но от обычной "смертной" GeForce GTX 285 бога войны отличает увеличенная с 448 до 512 бит шина памяти и, соответственно, возросший её объём с 2x 896 Мб до 2x 2048 Мб. И как всегда лимитированный тираж, состоящий из 999 экземпляров, а рекомендованная стоимость начиналась с $1200, и все это в 2009 году. 

Сейчас любой середнячок стоит больше, а за стоимость RTX3090 можно приобрести целый квартет из такого пантеона богов. Энергопотребление первого Марса в играх доходило до отметки 500 Вт. Внешний блок питания таким видеокартам точно  не помешал бы. Разгон эту цифру подымал до 600 ватт.

Второй Бог Войны получился еще более воинствующим. Его приход пришелся на 2011-й год. Вес видеокарты составил 2,3 кг, энергопотребление без малости - 500 Вт. В основе видеокарты лежали два полноценных CPU - GF110 от одиночной флагманской видеокарты GeForce GTX 580.

Конечно, такая карта, как всегда, работала на имидж компании, поскольку за цену одного MARS II, а это рекомендованные $1500, пользователь мог приобрести целых три референсных модели GTX 580. MARS II, как и его предшественники, был выпущен ограниченной партией в 999 штук, каждая из которых имела уникальную металлическую карту с индивидуальным порядковым номером.

Для снабжения питанием инженеры ASUS разработали уникальную печатную плату с 21-фазным дизайном и разместила на ней сразу три 8-пиновых коннекторов питания. В играх и бенчмарках тогда MARS II на голову превзошел как GeForce GTX 590, так и Radeon HD 6990. Сразиться с ним наравне мог разве что другой "бог".

Третий экземпляр хоть и относится к видеокартам, но божественным не является, хотя эта видеокарта при выходе наделала много шума, да и сейчас её приобретение сопряжено с очень большими финансовыми тратами. Речь идет о ретро видеокарте -  GeForce FX 5800 Ultra, которая недавно была продана на Ebay за $3000.

На момент своего выхода, её считали главным провалом Nvidia. Видимо из-за этого у нее такая харизма. Судите сами, GeForce FX 5800 Ultra была всем хороша. Частота GPU равнялась 500 МГц, тогда как у Radeon 9700 Pro всего 350 МГц, частота видеопамяти - 1000 МГц и память была не абы какая, а новейшая DDR2! У Радеона видеопамять работала на частоте 620 МГц. 

Но Radeon 9700 Pro оказался в ряде случаев быстрее. Карта Nvidia грелась как печка, шумела как пылесос и быстро выходила из строя из-за перегрева. А еще когда ATI выпускала своего флагмана - Radeon 9700 Pro, он имел 256 битную шину памяти, тогда как у GeForce FX 5800 Ultra она была 128-ми битной и частично из-за этого она вчистую сливала «красным». Пропускная способность видеопамяти у Radeon 9700 Pro  была - 19.84 Гб/с, а у GeForce FX 5800 Ultra жалкие 16 Гб/с. Но этим эта карта и отличалась от всех остальных.

ASUS GeForce GTX 980 20th Anniversary Gold Edition – эту видеокарту можно назвать богиней. Она была выпущена к 20-ти летнему юбилею компании и продавалась в ограниченных количествах. Референс GeForce GTX 980 тогда продавался по рекомендованной цене в 499 долларов США, а юбилейная видеокарта стоила все $620. Хотя на сегодня это сущие копейки.

Чем интересна эта видеокарта? Своими скоростными характеристиками. Это самая быстрая GeForce GTX 980 когда-либо созданная. Она быстрее таких легендарных видеокарт c GPU GTX 980, как: EVGA Kingpin, KFA2 Hall of Fame, MSI Lightining и даже ASUS Matrix. 

Ее частота GPU равна 1317 МГц, тогда как стоковое значение равно 1127 МГц. И нужно понимать, что она еще и разгоняется! Для этого в ASUS для этой модели выбирали самые лучшие GPU.

Видеокарта поставлялась в красивой упаковке, а сама она находилась в специальном футляре, подчеркивающим свой особый статус.

Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti Assassin's Creed Origins Edition – еще одна уникальная видеокарта с божественными чертами, на этот раз египетскими. Внешний вид этой видеокарты сразу очаровывает, как будто это артефакт, который изъяли из пирамиды в Гизе. На поверхности видеокарты вы можете увидеть иероглифические письмена и логотипы Assassin's Creed. Смотрится все это просто потрясающе!

С точки зрения технических характеристик, видеокарта не отличается от ROG Strix GTX 1080 Ti OC. Это означает, что она разогнана с завода. Базовая частота GPU равна 1569 МГц, повышенная — 1683 МГц. Эффективная частота памяти GDDR5X составляет 11 ГГц или прирост на дополнительные 6%. 

Но в данном случае важен именно внешний вид. Видеокарту выпустили ограниченным тиражом для всех поклонников игры Assassin's Creed. Рекомендованная стоимость этой видеокарты в 2017 году составляла 1350 долларов США.

Была еще у ASUS одна видеокарта, которая внешне очень похожа на божественную ASUS ARES, но ей не дали своего имени собственного. Но, зато она вышла ограниченным тиражом в 2000 экземпляров, и она также является DUAL-GPU видеокартой. Это GeForce 7800 GT Dual Limited Edition.

В очертаниях сразу же узнается известный божественный подчерк ASUS ARES. Красная печатная плата, бронзовый цвет кожуха системы охлаждения и её островидная форма. 

Одна из особенностей этой видеокарты это - провод, идущий от штекера на задней панели и подключающийся к 6-пиновому разъему дополнительного питания. Таким не очень изящным, но действенным способом производитель реализовал возможность подачи дополнительного питания на карту через внешний блок питания, который поставлялся в комплекте. 

В 2005 мощность типичного блока питания не превышала 500 Вт, были конечно блоки и по 650 ватт, но они были исключительно у энтузиастов. В результате такого инженерного решения даже владельцы бюджетных корпусов со слабыми блоками питания получили возможность установить эту мощную видеокарту, не боясь получить перегрузку по току. 

Еще одно важное качество этой видеокарты — это ее повышенные частоты работы относительно номинала: 430/1200 МГц против 400/1000 МГц. Асус снабдила видеокарту  1.6 нс микросхемами памяти, а не 2.0 нс, как у референсной GeForce 7800GT. Поэтому ASUS GeForce 7800 GT Dual Limited Edition будет быстрее в 3D, чем любой тандем в SLI из GeForce 7800GT.

И еще одной фишкой этого божества являлось наличие сразу четырех видеовыходов: пара VGA и пара DVI. Рекомендованная цена ASUS GeForce 7800 GT Dual Limited Edition составляла 850 долларов.

И последней видеокартой с именем собственным будет PowerColor Radeon HD 7990 Devil 13. Здесь уже замешаны не боги, а потусторонние силы. Что же побудило компанию PowerColor перейти на темную сторону?

 

Эта видеокарта относился к серии Limited Edition. Всего было выпущено не очень большое количество видеокарт по рекомендованной цене в 999 долларов США. Видекарта базируется на основе пары видеочипов Tahiti XT, которые работали на частоте 925 МГц.  

Специальным переключателем можно было загрузить «разогнанный» BIOS, в результате чего частота GPU автоматически поднималась до 1000 МГц. Powercolor снабдила своего демона  видеопамятью стандарта GDDR5 суммарным объемом - 6 Гб, которые работали на эффективной частоте 5500 МГц.

Devil 13 отличалась немалыми размерами: длина видеокарты составляла 315 мм, а высота 60 мм, видеокарта занимала 3 слота, все это сказывалось на ее весе. В комплекте с видеокартой даже поставлялась специальная раздвижная подставка Power Jack, предназначением которой было избежание возможного провисания видеокарты в корпусе. Номинальный TDP был в районе 500 ватт, питание для видеокарты подавалось посредством трех 8-pin PCI-E разъемов.

Естественно, были  и другие ангелы, демоны, боги и герои. Но мне запомнились именно эти видеокарты, если вам есть, о чем рассказать, или вы когда-то были обладателем такой незаурядной видеокарты, то есть повод поведать об этом в комментариях.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia geforce radeon видеокарта mars ultra ares dual-gpu limited edition
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
3
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
10
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
24
В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
15
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
24
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
25
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Kingston FURY Renegade (KF436C16RB1K2/32) объемом 32 Гбайт
14
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
41

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 25
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 118
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 24
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 41
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Китае стартует производство недорогих видеокарт JM9271 на 8 TFLOP аналогичных GeForce GTX 1080
48
AMD продолжает терять долю на рынке видеокарт, а геймеры покупают NVIDIA GeForce GTX 1060 – Steam
49
Dogecoin продолжает дешеветь, а спасти мемную криптовалюту может только Виталик Бутерин
29
Xiaomi выпустила официальную российскую MIUI 12.5 на 31 актуальный смартфон
2
До конца сентября в продажу поступит Industria — сюжетный шутер, в котором слишком много духа Half-Life 2
25
Анонс Xiaomi Mi 11T Pro – Snapdragon 888, 120-Вт зарядка и экран AMOLED 120 Гц по цене от 649 евро
1
В блокчейн-сети Ethereum было сожжено эфира на сумму более 1 миллиарда долларов
12
55 игр уже получили поддержку бесплатного буста AMD FidelityFX Super Resolution
32
Центробанк предложил заблокировать жителям РФ все переводы денег на криптобиржи и обменники
93
Выпущен китайский конкурент GTX 1080 - серия графических процессоров JM9 от Jingjia Micro
13
Выясняем, сколько мегагерц нужно современному игровому процессору – 4 ГГц vs 5 ГГц от SH
15
Выяснилось, какое слово глава NVIDIA чаще всего использует на совещаниях с подчинёнными
18
Сокет LGA1700 для Intel Alder Lake сравнили на фото с LGA1200
7
Эксперты РБК рассказали, как майнерам и трейдерам в РФ избежать блокировки денежных средств
24
Xiaomi Pad 5 в Европе – Snapdragon 860, 11” экран IPS 120 Гц и 8720 мА*ч по цене от 349 евро
3
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
277
AMD FSR увеличивает производительность на 46% в Far Cry 6
26
Украина может сделать Биткоин официальной валютой в ходе цифровой трансформации страны
40
Windows 10 и Server версии 2004 лишатся поддержки в декабре
3
Сентябрьское обновление PS5 приносит поддержку слота M.2 SSD для всех пользователей
24

Популярные статьи

Что сейчас происходит на поверхности Марса
36
Выбираем самые «долгоиграющие» комплектующие компьютера, которых хватит на много лет
67
Ещё немного о процессорах и Windows 11
26
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Сколько я заработал за год на Overclockers.ru — показываю 10 самых популярных материалов
23
Противостояние неравных: Palit GameRock RTX 3070Ti vs Asus Strix RTX 3070Ti
18
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
10
Мои впечатления от игры «Черная метка». Часть вторая
2
Мои впечатления от игры «Патриот» (They’re Alive)
2
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий
00:20
Да Мэддисон нормально показал
Игроки обрушили рейтинг Deathloop на Metacritic из-за проблем PC-версии
omoikane
00:20
Опережает тот кто лучше, так было всегда. В прямом смысле используется только при подсчете очков или кто быстрее. Очень кривое выражение в контексте обзора.
Противостояние неравных: Palit GameRock RTX 3070Ti vs Asus Strix RTX 3070Ti
Дмитрий
00:19
Да она просто никому не понравилась. Везде где не зайду хейтят
Игроки обрушили рейтинг Deathloop на Metacritic из-за проблем PC-версии
Дмитрий
00:15
Спасибо титанквест забрал
В Steam стартовала раздача Titan Quest Anniversary Edition и Jagged Alliance: Gold Edition по случаю 10-летия THQ Nordic
Lsv Lsv
00:14
Адекватные цены увидит только китайский потребитель.
В Китае стартует производство недорогих видеокарт JM9271 на 8 TFLOP аналогичных GeForce GTX 1080
Den Fed
00:06
какая дрянь .....
Мои впечатления от игры «Патриот» (They’re Alive)
MriS
00:04
Для кучи SATA, vPro, VT-d и SM скорее всего. Не нужен доп. функционал, значит доска на Z690 сойдет.
Процессоры Intel Sapphire Rapids для чипсета W790 выйдут в 3 квартале 2022 года вместе с Raptor Lake
Серегарус
23:37
гораздо интересней истории про то, кто кого там за жопы цапал
На следующей неделе Blizzard поделится новой крупицей информации об Overwatch 2
Рома Бутурлим
23:29
Ну это если не учитывать что 3080ти оверпрайснутая сама по себе как бы.
AMD продолжает терять долю на рынке видеокарт, а геймеры покупают NVIDIA GeForce GTX 1060 – Steam
REY_B_
23:29
А фонды, собирающие для инвестиций в Apple? С окупаемостью дивидендами за 100 лет? При том, что Ходжа Насреддин обещал научить осла разговаривать всего за 50, с известным пояснением?
В США за мошенничество осуждён основатель крипто-хедж-фондов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем