В матче между BIG и Imperial Esports завершился со счётом 1:2 в пользу Imperial. BIG теперь предстоит сразиться с Rooster, а Imperial встретится с MOUZ 11 сентября.

В поединке между BIG и Imperial Esports в рамках верхней сетки группы C на ESL Pro League Season 20 по CS2 стал настоящим испытанием для обеих команд. Матч завершился со счётом 1:2 в пользу Imperial Esports, что стало неожиданностью для многих поклонников киберспорта.

На первой карте, Nuke, команда BIG продемонстрировала уверенную игру и одержала победу со счётом 13:8. Однако, на следующей карте, Mirage, Imperial Esports показали свою силу, разгромив соперника со счётом 13:4. Решающий раунд на Dust2 стал кульминацией напряжённого противостояния, где Imperial Esports вновь оказались сильнее, завершив матч со счётом 13:10.

Теперь команда Йоханнса “tabseN” Водарца, BIG, будет бороться за своё место в турнире в следующем туре против Rooster. Этот матч обещает быть не менее захватывающим, так как обе команды будут стремиться к победе, чтобы продолжить своё участие в ESL Pro League.

В то же время, Imperial Esports готовятся к следующему раунду, где их соперником станет команда MOUZ. Этот поединок состоится 11 сентября в 20:30 по московскому времени и обещает быть настоящим зрелищем для всех любителей киберспорта.

ESL Pro League Season 20 продолжает радовать зрителей захватывающими матчами и неожиданными поворотами. Каждая команда стремится показать свои лучшие результаты и завоевать титул чемпиона.