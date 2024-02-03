Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ВарТехник
Кандидат в президенты США раскритиковал американские атаки на Сирию и Ирак
Роберт Кеннеди-младший призвал администрацию Вашингтона отозвать "нежелательные" американские войска из Ближнего Востока, чтобы предотвратить дальнейшее обострение конфликта

реклама

Роберт Кеннеди-младший, независимый кандидат в президенты США, заявил, что США должны отозвать свои вооруженные силы из стран Ближнего Востока, где их присутствие не поддерживается.

реклама

Он заявил, что можно было избежать обострения ситуации, отреагировав в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) на атаку Вашингтона, которая затронула более 80 объектов, предположительно связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Ираке и Сирии.

Центральное командование США сообщило о нанесении ударов по 85 целям, связанным с Ираном, в Сирии и Ираке в ответ на недавнюю атаку активистов, связанных с Ираном, которая привела к гибели трех американских военнослужащих в Иордании. Президент Джо Байден в своем сообщении заявил, что США не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире, но готовы ответить всем, кто желает причинить вред, несмотря на то, что Иран отрицает свою причастность к инциденту.

"Если мы не стремимся к конфликту, то почему бы не вывести военные силы оттуда", - сказал Кеннеди, видимо, реагируя на заявление Байдена. "Их присутствие нежелательно. Они не нужны", - добавил он.

Роберт Ф. Кеннеди-младший отметил, что актуальная ситуация могла бы быть предотвращена, если бы Вашингтон не выставил своих военных в качестве мишеней для шиитских ополченцев. Он назвал эти группировки "продуктом незаконной войны в Ираке". Кеннеди также напомнил, что как Ирак, так и Сирия призывали США вывести свои войска с их территории, а Иран явно противится военному присутствию США на своих границах.

Помимо вывода американских военных из Ближнего Востока, Кеннеди призвал Вашингтон установить отношения с региональными странами. Он также назвал военное присутствие США в этом регионе "легкой мишенью для всех, кто желает вызвать конфликт".

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ирак осудил США за авиаудары, утверждая, что они нарушают суверенитет Ирака и создают угрозу, которая может привести к серьезным последствиям для Ирака и региона в целом. Сирийские военные, по информации агентства SANA, осудили авиаудар и назвали его "агрессией американских военных сил, оккупировавших страну".

#конфликт #ближний восток #призыв #вашингтон #эскалация #вывод #роберт кеннеди-младший #администрация #американские войска #нежелательные
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Великобритания готова признать Палестину до завершения переговоров с Израилем
США перебросили несколько бомбардировщиков B-52 Stratofortress на остров Гуам
CBS: США одобрили план ударов по объектам Ирана в Ираке и Сирии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Залужный связал проблемы ВСУ на линии соприкосновения с монополизацией оборонной промышленности
3
Инженеры улучшили конструкцию Су-75 CheckMate по желанию потенциальных покупателей
8
Xiaomi объявила старт глобального бета-теста HyperOS
4
Причудливый дизайн колёсных колпаков Tesla Cybertruck стал причиной повышенного износа резины
2
NVIDIA в январе увеличила капитализацию на рекордные почти $300 млрд
2
ИТ-рынок РФ переживает эру классового неравенства во всех сегментах ИТ-отрасли
6
Названы лучшие видеокарты 2024 года – продукция NVIDIA получила всего 2 места из 6 возможных
22
США намерены стать одним из основных игроков в отрасли малых модульных реакторов
+
Изменение даты на 1 декабря 10 000 года вывело Windows 11 из строя
6
Samsung Z Fold 6 станет тоньше своего предшественника и получит увеличенную диагональ экрана
1
Артур Хейс назвал дату начала взлета цены биткоина
2
Глава Qualcomm назвал точные сроки выхода Windows 12 с умным интерфейсом на базе Windows AI
3
Ростех: Иностранные заказчики попросили внести ряд изменений в Су-75
+
ASML демонстрирует возможности ИИ в создании уникальной рекламы
+
Российский боец палкой отбился от дрона-камикадзе
+
Российские Telegram-каналы сообщают, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в Торское
+
В Telegram появилась возможность отправлять одноразовые мультимедийные всплывающие сообщения
+
Стали известны характеристики возможного чипсета в смартфоне POCO F6
+
В Новосибирской области началось строительство промпарка "Такот Толмачево"
1
SpaceX готовится к третьему испытательному полету Starship в Техасе
1

Популярные статьи

Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
80
Что такое «холодная» обкатка двигателя, чем она лучше «горячей» и почему обязательна
12
Как правильно собирать игровые ПК с современным дизайном
20
Первая дизель-электрическая ПЛ проекта "Лада" с новейшей гидролокационной технологией встала в строй
8
Субъективный обзор на разные экранизации романа "Солярис"
6
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
23
"Ястребы" требуют от Байдена начать бомбардировку Ирана прямо сейчас
6
Кнут и пряник: США поставят Турции F-35, если она решит проблему с российскими ЗРК С-400
19
О преемнике культового вертолета UH-60 Black Hawk
5
О современном состоянии военно-воздушных сил Латвии
6

Сейчас обсуждают

MrPegge
19:58
Айфоны в Китае делают, как и все ноутбуки для HP и прочих DELLов.
Кнут и пряник: США поставят Турции F-35, если она решит проблему с российскими ЗРК С-400
Крутой Олегсей
19:58
А ничего, что все турецкие аккаунты дорогие, как в стиме, так в пс сторе и в эпике? На боксе люди сидят с Аргентинских аккаунтов, на плойках точно так же, либо с Польских. Тупейший высер от алкаша, ко...
Пришло время избавляться от консолей Xbox
MrPegge
19:56
На прошлой неделе С-400 под питером беспилотник обстреляло. А тот пролетел еще пол часа после заявки на сбитие и приземлился аккурат на нефтебазе. Мало ли что кто заявляет... Или история с ракетным ка...
Кнут и пряник: США поставят Турции F-35, если она решит проблему с российскими ЗРК С-400
Шамиль Джанболатов
19:56
Попробуйте внешнюю докстанцию Orico, намного дешевле чем NAS выходит
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
Шамиль Джанболатов
19:53
У меня Самсунг 980 Про, почитай обзор, и увидешь, рядом или не рядом, этот Самсунг один из немногих, где фризов нет вообще
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
Крутой Олегсей
19:52
Чисто по своему субъективному мнению я бы не назвал Хэллблейд триплА. Индиана Джонс да, легенда еще по фильмам, на которых я рос. Ну а про Эвауд не могу ничего сказать
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
kaissa
19:51
Не нашел.
Military Watch: Су-57 с новым двигателем сможет летать на скорости 2 Маха в бесфорсажном режиме
Джахангир Умурзаков
19:47
Этот интерфейс с 2011-2012 года только его чутка изменили
Bloomberg: Напряженность между Зеленским и генералом Залужным растет
Александр Гречаный
19:46
Помимо даты выхода обрела невменяемый ценник.
PC-версия Horizon Forbidden West обрела свою дату релиза
Шамиль Джанболатов
19:45
NAS - все же существенные затраты, а если сделать из старого компа - то затраты на электричество. Кроме того, по локалке довольно низкая скорость, если использовать стандартный интерфейс 1 гигабит, уж...
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем