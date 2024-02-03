Роберт Кеннеди-младший призвал администрацию Вашингтона отозвать "нежелательные" американские войска из Ближнего Востока, чтобы предотвратить дальнейшее обострение конфликта

Роберт Кеннеди-младший, независимый кандидат в президенты США, заявил, что США должны отозвать свои вооруженные силы из стран Ближнего Востока, где их присутствие не поддерживается.

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Он заявил, что можно было избежать обострения ситуации, отреагировав в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) на атаку Вашингтона, которая затронула более 80 объектов, предположительно связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Ираке и Сирии.

Центральное командование США сообщило о нанесении ударов по 85 целям, связанным с Ираном, в Сирии и Ираке в ответ на недавнюю атаку активистов, связанных с Ираном, которая привела к гибели трех американских военнослужащих в Иордании. Президент Джо Байден в своем сообщении заявил, что США не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире, но готовы ответить всем, кто желает причинить вред, несмотря на то, что Иран отрицает свою причастность к инциденту.

"Если мы не стремимся к конфликту, то почему бы не вывести военные силы оттуда", - сказал Кеннеди, видимо, реагируя на заявление Байдена. "Их присутствие нежелательно. Они не нужны", - добавил он.

Роберт Ф. Кеннеди-младший отметил, что актуальная ситуация могла бы быть предотвращена, если бы Вашингтон не выставил своих военных в качестве мишеней для шиитских ополченцев. Он назвал эти группировки "продуктом незаконной войны в Ираке". Кеннеди также напомнил, что как Ирак, так и Сирия призывали США вывести свои войска с их территории, а Иран явно противится военному присутствию США на своих границах.

Помимо вывода американских военных из Ближнего Востока, Кеннеди призвал Вашингтон установить отношения с региональными странами. Он также назвал военное присутствие США в этом регионе "легкой мишенью для всех, кто желает вызвать конфликт".

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Ирак осудил США за авиаудары, утверждая, что они нарушают суверенитет Ирака и создают угрозу, которая может привести к серьезным последствиям для Ирака и региона в целом. Сирийские военные, по информации агентства SANA, осудили авиаудар и назвали его "агрессией американских военных сил, оккупировавших страну".