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VladimirYaZoV За пост начислено вознаграждение
Беспилотников в ВС РФ становится все больше, а координация между родами войск растёт
С начала весны 2023 года, стало понятно что Российская армия стала менять тактику ведения боев, и менять ее явно в лучшую сторону. На опыте сражений за Киев, Харьков и Угледар , наши командиры решили приметь полученный в боях опыт на практике, и сегодня мы подробно разберем
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Российская армия определенно начала менять свою тактику, учась на своих ошибках. Причем это мнение ,в 1 очередь, самих украинцев ,и западных аналитиков. В начале СВО, российская армия продвигалась вперед за счет шквального артиллерийского огня, массированными обстрелами заставляя противника отходить. По словам тех же западных экспертов, Российской армии не хватало маневренности и порядка, что являлось 1 из главнейших проблем русских солдат, еще со времен Великой Отечественной Войны. Сейчас же, с уверенностью можно сказать что российская армия адаптируется к условиям операции в Украине и уже приспособилась к украинской доктрине, практически полностью скопированной у НАТО, которая явно была недооценена вначале СВО. Впервые данные изменения были замечены в боях за Артемовск, где российская группировка, проявила чудеса координирования действий авиации ,артиллерии и пехоты. Это была особо трудная задача поскольку силы ВС РФ сражались бок о бок с наёмниками из группы "Вагнер". Трудно спорить с тем, что во время боев за город, обе стороны недолюбливали друг друга. И хоть это в основном заслуга наемников, Российской армии явно не помешал опыт слаженной работы. Однако что можно сказать о самой Российской армии? Там тоже видны заметные перемены. Теперь российские офицеры перестали бросать в бой колонны бронетехники, где они, находясь в чистом поле, уничтожались артиллерией. Российские солдаты стали чаще использовать всевозможные БПЛА

, а также проводить "разведку боем" чтобы вскрыть местоположение сил ВСУ. Российские окопы, по словам тех же украинских солдат, построены очень качественно. Улучшилась координация артиллерии и усилилась авиаподдержка, и в итоге это привело к тому что Россия стала наносить еще больше ударов по складам с боекомплектом, опорным и командным пунктам. Теперь Армия России выглядит еще более грозным противником, чем в прошлом году. Командование стало лучше планировать операции. Так например, 1 из русских солдат рассказал, что их соединение на протяжении 4 дней, уничтожало листву в лесах, дабы противник не смог там маскироваться. Однако не стоит рано радоваться-у Российской армии еще есть слабые места, такие как разведка, нехватка опытных военных. Почти все профессиональные солдаты либо ранены, либо уже уехали домой, так как обычно солдаты в армии РФ находятся на поле боя не более полугода. 

Как бы то ни было, и в Украине понимают что армия России стала гораздо более опасным противником, победить которого будет сложно.

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В общем-то на этом я и хотел бы закончить. Подписывайтесь на наш Телеграм t.me/VoennoeDel, ну а я желаю вам всем удачи. 

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