А вы что это, и есть за меня будете? (с)

Искусственный интеллект заступает даже на службу соблазнения женщин

реклама

Искусственный интеллект все шире находит применение в окружающей нас жизни. Корпорации инвестируют в разработку и внедрение систем автоматизации, активно используя искусственный интеллект в сфере торговли, здравоохранения, финансах, в обработке и анализе огромных массивов данных, что позволяет не только упростить жизнь, но и сэкономить большое количество времени и финансов.

Фото: Matt Cardy / Getty Images

Как отметила недавно The Washington Post, прежде технологии и роботы помогали автоматизировать грязную и монотонную работу. Однако теперь чат-боты с искусственным интеллектом грозят заменить даже высокооплачиваемых специалистов. Особенно активно это стало происходить, когда в ноябре прошлого года вышел ChatGPT и многие предприниматели поняли, что пользоваться им дешевле, чем платить живому человеку, пусть даже в прошлом он был хорошим специалистом.

Так, по сообщению The Guardian, медиаконцерн «Аксель Шпрингер-Ферлаг», издающий крупнейшую немецкую газету Bild, недавно объявил о программе по значительному сокращению своих расходов и об увольнении около 200 сотрудников. Причем, некоторые рабочие задачи увольняемых сотрудников планируется поручить искусственному интеллекту или автоматическим процессам. В феврале генеральный директор «Аксель Шпрингер-Ферлаг» Матиас Дёпфнер объявил, что издательство станет «полностью цифровой медиа-компанией». Он указал, что такие ИИ-инструменты, как ChatGPT, «могут сделать независимую журналистику лучше, чем она когда-либо была, — или заменить её».

Уже испробована возможность использования искусственного интеллекта в церковных делах. Так, более 300 человек присутствовали на службе в одной из протестантских церквей в Германии 9 июня, где, по сообщению Fox News , проповедь была прочитана чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT. Теолог, которому пришла в голову такая идея, сказал, что, по его мнению, 40-минутная служба была неплохой, хотя присутствующие и посчитали её немного монотонной, отметив отсутствие в ней «сердца и души»...

На днях сооснователь группы The Beatles Пол Маккартни анонсировал выход «последней пластинки» коллектива, созданной с применением технологии ИИ, о чем сообщила Би-би-си.

Бум «творческого» ИИ, который создает тексты, изображения и звуки методом сопоставления образцов и подбора, открыл новые возможности. На основе этой технологии работают чат-боты вроде того же ChatGPT и генераторы изображений наподобие Dall-E, которые могут создавать тексты, звуки, изображения и видео — подчас на уровне сложности, близкой к человеческой.

И вот эту технологию решили использовать даже на службе соблазнения женщин. О том, что ИИ не знает границ и этики в своем использовании, свидетельствует появление CupidBot, совершенно нового чат-бота — разговорного робота в стиле ChatGPT, настроенного на довольно дерзкую цель — соблазнять женщин на сайтах знакомств и в приложениях, заставляя их очень быстро принимать запросы на свидания. Как сообщают СМИ, CupidBot — это результат работы разработчиков, выдающих себя за бывших сотрудников Tinder, которые пожелали остаться анонимными и разработали искусственный интеллект для мужчин, испытывающих трудности в общении и соблазнении представительниц слабого пола в приложениях социальных сетей. Этот платный алгоритм может назначать встречи, не открывая никаких приложений. ИИ CupidBot свайпает и общается за вас в приложениях для онлайн-знакомств, чтобы назначить вам несколько свиданий каждую неделю, и чтобы вы могли сразу перейти к «интересной части». Хотя эта услуга только что вступила в фазу публичного бета-тестирования и доступна только ограниченному числу клиентов, спрос на нее сразу стал весьма высоким, как заметили представители Vice media.

Как указывают разработчики CupidBot, ИИ отвечает за поиск профилей, наиболее совместимых с профилем пользователя, находит тех, кто «совпадает», затем чат-бот осуществляет разговор с «выбранной» женщиной. Для этого искусственный интеллект, работающий на языковых моделях OpenAI — создателя знаменитого ChatGPT — использует уже имеющиеся в базе данных истории свиданий. Его можно настроить в соответствии с разными установками на различный тип бесед: прямые, юмористические, небрежные... и даже агрессивные! Как только кандидат, а точнее жертва, обнаружен, сервис уведомляет мужчину о том, что нашел анкету, соответствующую установленным критериям, и, когда возможность свидания обговорена, отправляет ему СМС со всеми подробностями. Платформа доходит даже до того, что регистрирует его в календаре Apple или Google, может, если пользователь предоставит ей доступ к своим учетным записям в Instagram и Facebook, избежать совпадения встреч с другими знакомыми. ИИ также сможет предостеречь от встреч с лицами легкого поведения, оставаясь при этом в общении вежливым. CupidBot обещает начинающим соблазнителям «несколько свиданий в неделю, абсолютно ничего не делая».

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Чтобы воспользоваться им, необходимо заплатить 15 долларов за три месяца. В приведенных сайтом примерах обмена между женщиной и ИИ, чат-боту удается получить номер телефона всего после трех общений.