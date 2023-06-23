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Оппонентам Эрдогана за участие в выборах грозят тюремные сроки
Нелегко быть сегодня политиком в Турции, особенно оппозиционным действующей власти.
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Бурные политические события продолжают сотрясать Турцию после президентских и парламентских выборов, состоявшихся в мае.

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Как известно, на них 28 мая во втором туре с возглавляющим оппозиционную «Республиканскую народную партию» (РНП)  и единый блок оппозиции на президентских выборах  «Национальный альянс»  Кемалем Кылычдароглу победу одержал действующий президент Тайип Реджеп Эрдоган и его исламистская Партия справедливости и развития (ПСР), набрав 52,18% голосов.

Опередив своего соперника менее чем на 5%, Эрдоган подтвердил наличие существующего существенного раскола внутри общества.

               Global       Look Press | Depo Photos/ZUMAPRESS.com  

По оценкам наблюдателей, погрузившихся в последние недели в активное обсуждение хода состоявшихся выборов и причин проигрыша в них оппозиции, РНП пыталась представить происходящее как противостояние бедной, деспотичной и авторитарной Турции Эрдогана, и справедливой, демократической страны, к строительству которой призывал Кылычдароглу. Однако такая тактика оппозиционеров не сработала, лидер РНП не смог создать собственный «портрет демократического реформатора», избиратели  восприняли его группу как политические партии, не договорившиеся о разделении кресел министров и ключевых чиновников. Как результат - после состоявшихся выборов Кылычдароглу уволил  всех своих более чем 40 советников, назначенных до 4 июня 2023.

Однако на этом политические баталии на турецком небосклоне не закончились, в том числе и в стане оппозиции. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу из оппозиционной РНП заказал у аналитиков исследование  о ходе президентских выборов и причинах провала Кылычдароглу, где уже выдвинуты обвинения противнику Эрдогана на выборах в трате больших ресурсов на активность в социальных сетях, при «неэффективной обработке целых слоев населения». В подготовленном исследовании также отмечено, что выборная кампания Кылычдароглу «проводилась репрессивными методами, направленными на подавление и дискредитацию диссидентов внутри оппозиции».

В рядах турецкой политической оппозиции начался откровенный раскол и отход от поддержки РНП все большего числа представителей политического истеблишмента Турции. Так, экс-сопредседатель прокурдской «Демократической партии народов» (ДПН) Фиген Юксекдаг, находящаяся в заключении, уже заявила  через СМИ, что поддержка Кылычдароглу на прошедших президентских выборах оказалась ошибкой. Ряд членов РНП поднял вопрос  об отставке Кемаля Кылычдароглу с поста председателя этого политического движения.

В этих условиях победившая в выборах партия Эрдогана решила использовать момент для полного искоренения оппозиции в стране, намерившись инициировать возбуждение уголовного дела против Кылычдароглу на основе уже собранных 28 исков. Проигравшего выборы политика, по заключению турецкого издания Cumhuriyet,  могут посадить в тюрьму на срок до 110 лет, а также запретить заниматься политической деятельностью. В частности, собранные обвинения касаются оскорблений Эрдогана, угрозы и клевету, сравнение президента страны с такими одиозными политическими лидерами, как Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи и Чаушеску. А также за разжигание ненависти и национальной розни, пропаганду в стране Рабочей партии Курдистана, считающейся террористической и запрещенной.

Как отметил турецкий телеканал Cumhuriyet TV, оппозиционный политик не имеет депутатской неприкосновенности, так как из-за участия в президентской гонке он пропустил парламентские выборы. В этой связи не исключается возможность его взятия под стражу в ближайшие дни.

Вместе с тем, в политическом сообществе Турции высказывается   мнение, что главу РНП вряд ли привлекут к уголовной ответственности, так как значительное число предъявляемых исков имеет политическую подоплеку и их автором является Эрдоган.

 Кроме того, такое уголовное преследование Кылычдароглу может привести к дестабилизации политической ситуации в стране, что особенно нежелательно сегодня для нынешних властей Турции, находящейся в преддверии важнейших муниципальных выборов, которые состоятся в марте следующего года. Этот аспект становится особенно значимым с учетом того, что на прошлых муниципальных выборах победу в большинстве крупных городов страны одержала оппозиция: прежде всего в трехмиллионной столице Анкаре, центре турецких финансов, промышленности и культуры - 16 миллионном Стамбуле.

Чтобы не допустить победы оппозиции на предстоящих муниципальных выборах, власти с особым вниманием отслеживают сегодня поведение и деятельность нынешних мэров Анкары и Стамбула - Экрема Имамоглу и Мансура Яваш, являющихся сейчас, пожалуй, самыми популярными оппозиционными политиками страны. Так, Имамоглу уже предъявлены новые уголовные обвинения и в случае развития дела они могут помешать мэру Стамбула стать главой его партии – РНП, на что он претендует. Кстати, это уже не первая попытка уголовного преследования оппозиционера Имамоглу.

Ранее Экрему Имамоглу, после победы этого политика на муниципальных выборах 2019 года, где он добился победы над сторонником Эрдогана с небольшим перевесом, уже было предъявлено обвинение с возможным сроком в более чем два года лишения свободы. Тогда суд признал его виновным в оскорблении чиновников. А это означает его отстранение от любых структур власти и выборов. В связи с тем, что этот приговор все еще находится на стадии обжалования, то Имамоглу пока продолжает занимать кресло мэра Стамбула. Безусловно, именно эта судебная проблема стала решающей во время обсуждения кандидатуры лидера оппозиции на президентских выборах. Ведь именно Экрем Имамоглу был более популярен чем Кемаль Киличдароглу, однако вынесение судом конечного решения по Имамоглу могло поставить под удар присутствие оппозиции в выборах президента Турции.

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С учетом того, что судебная система Турции находится под контролем правящей партии и президент Эрдоган  имеет возможность назначать высшее руководство судебной власти, этот инструмент остается сегодня самым действенным в борьбе с официальной оппозицией в современной Турции.

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#выборы в турции #борьба с оппозицией в турции
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