Благодаря методу deep learning в пустыне Наска в Перу искусственным интеллектом (ИИ) были обнаружены четыре новые гигантские фигуры загадочных древних геоглифов

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В пустыне Наска ИИ обнаружил четыре новые гигантские фигуры

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Даешь ИИ!

Благодаря методу deep learning в пустыне Наска в Перу искусственным интеллектом (ИИ) были обнаружены четыре новые гигантские фигуры загадочных древних геоглифов. По замечаниям исследователей исследователей, deep learning может идентифицировать геоглифы более, чем в 20 раз быстрее, нежели люди.

Как известно, в 1927 году в этой перуанской пустыне впервые были обнаружены геоглифы Наски. С тех пор эти огромные рисунки, начертанные древними доинкскими цивилизациями, не перестают притягивать внимание ученых и вообще всех людей. В декабре 2022 года группа исследователей обнаружила порядка 170 новых изображений.

Эти гигантские фигуры, видимые только с неба, ранее изучались с помощью аэрофотоснимков, охватывающих большие площади. Расшифровка этих снимков требовала много времени и создавала объективные проблемы в эффективности такого метода их исследования. Однако новый метод с использованием ИИ может изменить это. Благодаря инструменту deep learning — передовой форме искусственного интеллекта, при которой машина способна обучаться сама по себе, группе исследователей из японского Института Университета Ямагата, в Наске в сотрудничестве с IBM Japan удалось обнаружить четыре новых геоглифа, что подтверждают британские СМИ. Среди них: «странно выглядящий гуманоид, пара ног, рыба и птица».

Согласно отчету о таких исследованиях, недавно опубликованному в Journal of Archaeological Science, такая технология deep learning также «позволит продолжить идентификацию геоглифов в более чем в 20 раз быстрее, нежели люди». Учитывая успех этого инструмента искусственного интеллекта, ученые планируют проводить дальнейшие исследования геоглифов Наска в более широком масштабе, в частности, в сотрудничестве с Министерством культуры Перу.

Это далеко не первый случай, когда ученые используют методы deep learning в своих исследованиях. Например, в 2017 году НАСА обнаружило две новые экзопланеты благодаря этой передовой форме искусственного интеллекта.

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