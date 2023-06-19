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Швейцария провела очередной народный сход
Швейцария, демонстрируя приверженность всенародным принятиям решения по судьбоносным для страны вопросам, провела в прошедшие выходные свой очередной референдум. Будет ли вопрос о такой форме прямой демократии внесен недавно переизбранным президентом Турции Эрдоганом в предлагаемую им новую Конституцию этой республики, или же Турция будет числиться авторитарным государством?
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Швейцария провела очередной народный сход

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Швейцария, демонстрируя приверженность всенародным принятиям решения по судьбоносным для страны вопросам, провела в прошедшие выходные свой очередной референдум.

Итоги референдума по золоту в Швейцарии

На него были вынесены три вопроса:

- введение налога в размере не менее 15% для крупных международных корпораций;

-  принятие закона о защите климата, предусматривающего достижение углеродной нейтральности в Швейцарии к 2050 году за счет использования солнечной энергии, а также стимулирования перевода отопления домов на чистые источники энергии вместо ископаемого топлива;

- продление Закона о COVID-19, который даст возможность властям быстро отреагировать на новую вспышку такой эпидемии в случае необходимости.

Как сообщили сообщили швейцарские власти, по результатам подсчета голосов все три вынесенные на референдум вопросы были поддержаны большинством граждан республики.

За первый пункт референдума проголосовали 78,5% участников голосования. Еще в декабре прошлого года этот план был утвержден парламентом. Дополнительные налоговые поступления в бюджет республики от его применения оцениваются в размере от 1 до 2,5 млрд швейцарских франков (то есть до $2,8 млрд в год), порядка 75% от них пойдет в кантональные бюджеты. Включение этого пункта в референдум было обусловлено тем, что для реализация этого плана требуется внесение изменений в Конституцию.

Против закона о защите климата, предусматривающего достижение углеродной нейтральности в Швейцарии к 2050 году, активно выступала входящая в правительство правоконсервативная Швейцарская народная партия, считающая, что он наносит урон экономике страны в условиях непростой ситуации на энергетическом рынке. Тем не менее, за него проголосовало 59,1% участников референдума.

В поддержку третьего вопроса общенародного схода высказался 61,9% участников. Как отмечают швейцарские СМИ, теперь у властей страны есть правовая основа для дальнейшего ввоза в страну лекарств от болезни и для выдачи прививочных сертификатов, если это потребуется. На основе этого закона работодатели в законодательном плане могут быть заставлены государством вводить удаленный режим работы в случае быстрого распространения инфекции. Вынесение этого вопроса на общенародный референдум было вызвано расхождением позиций в обществе относительно продления Закона о COVID-19, так как объединившиеся в комитет "Мерам - нет!" противники стали выступать за прекращение его действия, поскольку вспышка COVID-19, согласно решению Всемирной организации здравоохранения, больше не является чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Явка на референдуме составила 42%.

Швейцарская Конфедерация является федеративной республикой, состоящей из 26 областей (20 кантонов и 6 полукантонов), кантоны могут делиться на округа. В этой стране  первый общенациональный референдум был проведен в XIX веке в связи с принятием второй Конституции государства от 25 мая 1802 года. С тех пор эта форма голосования граждан по вопросам государственной важности или местного самоуправления стала проводиться регулярно, демонстрируя одну из важнейших форм прямой демократии.  Правда, необходимо отметить, что в некоторых швейцарских кантонах  элементы такой прямой демократии применялись еще с четырнадцатого века.  В Конституции этой страны в разделе  «Федеральные органы власти» определено, что «высшей законодательной властью» в стране обладает народ, выражающий свою волю посредством всенародных голосований-референдумов.

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В этой связи интересно, будет ли вопрос о такой форме прямой демократии внесен недавно переизбранным президентом Турции Эрдоганом в предлагаемую им новую Конституцию этой республики? Или же, исходя из активного проталкивания им президентской формы правления в этой стране, Турция будет числиться авторитарным государством? 

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#прямая демократия #решение государственных вопросов на всенародном референдуме
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