Швейцария провела очередной народный сход
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Швейцария, демонстрируя приверженность всенародным принятиям решения по судьбоносным для страны вопросам, провела в прошедшие выходные свой очередной референдум.
На него были вынесены три вопроса:
- введение налога в размере не менее 15% для крупных международных корпораций;
- принятие закона о защите климата, предусматривающего достижение углеродной нейтральности в Швейцарии к 2050 году за счет использования солнечной энергии, а также стимулирования перевода отопления домов на чистые источники энергии вместо ископаемого топлива;
- продление Закона о COVID-19, который даст возможность властям быстро отреагировать на новую вспышку такой эпидемии в случае необходимости.
Как сообщили сообщили швейцарские власти, по результатам подсчета голосов все три вынесенные на референдум вопросы были поддержаны большинством граждан республики.
За первый пункт референдума проголосовали 78,5% участников голосования. Еще в декабре прошлого года этот план был утвержден парламентом. Дополнительные налоговые поступления в бюджет республики от его применения оцениваются в размере от 1 до 2,5 млрд швейцарских франков (то есть до $2,8 млрд в год), порядка 75% от них пойдет в кантональные бюджеты. Включение этого пункта в референдум было обусловлено тем, что для реализация этого плана требуется внесение изменений в Конституцию.
Против закона о защите климата, предусматривающего достижение углеродной нейтральности в Швейцарии к 2050 году, активно выступала входящая в правительство правоконсервативная Швейцарская народная партия, считающая, что он наносит урон экономике страны в условиях непростой ситуации на энергетическом рынке. Тем не менее, за него проголосовало 59,1% участников референдума.
В поддержку третьего вопроса общенародного схода высказался 61,9% участников. Как отмечают швейцарские СМИ, теперь у властей страны есть правовая основа для дальнейшего ввоза в страну лекарств от болезни и для выдачи прививочных сертификатов, если это потребуется. На основе этого закона работодатели в законодательном плане могут быть заставлены государством вводить удаленный режим работы в случае быстрого распространения инфекции. Вынесение этого вопроса на общенародный референдум было вызвано расхождением позиций в обществе относительно продления Закона о COVID-19, так как объединившиеся в комитет "Мерам - нет!" противники стали выступать за прекращение его действия, поскольку вспышка COVID-19, согласно решению Всемирной организации здравоохранения, больше не является чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Явка на референдуме составила 42%.
Швейцарская Конфедерация является федеративной республикой, состоящей из 26 областей (20 кантонов и 6 полукантонов), кантоны могут делиться на округа. В этой стране первый общенациональный референдум был проведен в XIX веке в связи с принятием второй Конституции государства от 25 мая 1802 года. С тех пор эта форма голосования граждан по вопросам государственной важности или местного самоуправления стала проводиться регулярно, демонстрируя одну из важнейших форм прямой демократии. Правда, необходимо отметить, что в некоторых швейцарских кантонах элементы такой прямой демократии применялись еще с четырнадцатого века. В Конституции этой страны в разделе «Федеральные органы власти» определено, что «высшей законодательной властью» в стране обладает народ, выражающий свою волю посредством всенародных голосований-референдумов.
В этой связи интересно, будет ли вопрос о такой форме прямой демократии внесен недавно переизбранным президентом Турции Эрдоганом в предлагаемую им новую Конституцию этой республики? Или же, исходя из активного проталкивания им президентской формы правления в этой стране, Турция будет числиться авторитарным государством?