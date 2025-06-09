ВВС США объявили о создании специального подразделения экспериментальных операций (EOU), задачей которого является обеспечение технической и тактической интеграции беспилотных боевых самолетов, в частности, таких как Collaborative Combat Aircraft.

В рамках церемонии, состоявшейся на днях на военно-воздушной базе Неллис в Неваде, ВВС США объявили о создании в рамках 53-го авиакрыла специального подразделения экспериментальных операций (EOU) и о его преобразовании в полностью боеспособное подразделение, эквивалентное эскадрилье.

Согласно озвученной информации, перед экспериментальным оперативным подразделением 53-го авиакрыла поставлена задача обеспечить техническую и тактическую интеграцию беспилотных боевых самолетов, в частности, таких как Collaborative Combat Aircraft (CCA). Для выполнения своей миссии EOU проведет комплексное тестирование с использованием как виртуальных симуляторов, так и упражнений в реальных полетах. В сотрудничестве с Центром виртуальной войны и Объединенным центром интегрированных испытаний и подготовки на авиабазе Неллис подразделение разработает и усовершенствует тактику эффективной совместной работы человека и машины.

Кроме того, такие тесты будут использованы для разработки будущих программ обучения, стратегий развертывания и систем управления, которые обеспечивают баланс между высокой автономностью самолета и управлением человеком, когда это наиболее важно.

При этом американскими комментаторами указывается, что такой шаг является ключевым в стремлении Министерства военно-воздушных сил США ввести в действие совместные боевые самолеты (CCA) в рамках программы Increment 1 к концу этого десятилетия, продвигая свое видение авиационной мощи следующего поколения за счет совместной работы пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.

Американские военные эксперты указывают, что, в соответствии с поставленными задачами, подразделению экспериментальных операций поручено быстро воплощать новые концепции ведения воздушного боя в оперативные возможности, чтобы беспилотные системы, такие как Collaborative Combat Aircraft, были технически продвинутыми и тактически интегрированными с самого начала.

Подчеркивается, что новое подразделение будет заниматься внедрением концепций беспилотных летательных аппаратов нового поколения, работать над тем, чтобы с самого начала сделать будущие системы воздушного боя развертываемыми, надежными и эффективными. EOU возьмет на себя ведущую роль в моделировании, тестировании и валидации новых оперативных доктрин, в которых приоритетное внимание уделяется скоординированной интеграции истребителей с экипажами и автономных платформ для выполнения целого ряда задач.

Американские военные обозреватели отмечают, что военно-воздушные силы США рассматривают совместные боевые самолеты (CCA) как ключевую часть своего будущего парка. Эти беспилотные системы разрабатываются таким образом, чтобы они были доступными, гибкими и масштабируемыми и могли работать вместе с истребителями F-35, F-22 и будущими реактивными самолетами шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

Кроме того, CCA будет использовать искусственный интеллект и автономные системы для выполнения различных задач — от радиоэлектронной борьбы и наблюдения до ретрансляции связи и нанесения ударов — в зависимости от требований операции. Концепция CCA позволяет одному самолету с экипажем управлять несколькими беспилотниками, увеличивая боевую мощь, снижая риск для пилота и повышая живучесть летного состава. Беспилотники, участвующие в программе, варьируются от недорогих моделей до современных боевых платформ.

Как отмечают американские военные эксперты, создание EOU знаменует собой значительный сдвиг в подходе ВВС США к ведению боевых действий, переход от традиционных методов, ориентированных на совершенствование используемых платформ, к упору на сетевые, гибкие и адаптивные силы, в основе которых лежат такие системы, как Collaborative Combat Aircraft.