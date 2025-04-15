Компания Q-CTRL объявила о создании квантовой навигационной системы “Ironstone Opal”, которая использует квантовые датчики для навигации, работает без глобальной системы позиционирования GPS, не поддается глушению и в 50 раз точнее GPS.

Многие транспортные средства по всему миру в значительной степени используют GPS для навигации. Однако GPS может глушиться или даже отказывать в работе, особенно во время военных конфликтов или кибератак. По экспертным оценкам, сбои в работе такого масштаба ежедневно обходятся мировой экономике примерно в 1 миллиард долларов. Поэтому поиск надежного резервного источника GPS имеет решающее значение, особенно для оборонных и автономных систем.

На этом фоне австралийская компания Q-CTRL объявила о первой демонстрации своей коммерчески жизнеспособной квантовой навигационной системы под названием “Ironstone Opal”, которая использует квантовые датчики для навигации, работает без глобальной системы позиционирования (GPS), не поддается глушению и уже доказала, что является значительно более точной, чем что-либо другое.

Согласно сообщению Q-CTRL, “Ironstone Opal” пассивна (то есть не излучает сигналы, которые можно было бы обнаружить или заглушить) и обладает высокой точностью. Вместо того, чтобы полагаться на спутники, система Q-CTRL считывает данные о магнитном поле Земли, которое незначительно меняется в зависимости от местоположения. Система может определить, где вы находитесь, измерив эти изменения с помощью магнитометров.

Как сообщается, создание такой инновационной системы стало возможным благодаря запатентованным квантовым датчикам компании Q-CTRL, которые отличаются повышенной чувствительностью и стабильностью. Система также поставляется со специальным программным обеспечением на базе искусственного интеллекта, которое отфильтровывает помехи, такие как вибрации или электромагнитные шумы (то, что в компании называют “программной защитой”).

Согласно опубликованной информации, система небольшая и компактная, она может быть установлена на беспилотных летательных аппаратах, автомобилях, самолетах и любых других транспортных средствах.

Компания Q-CTRL сообщила о проведении ею нескольких испытаний на земле и в воздухе, чтобы подтвердить эффективность предлагаемой инновационной технологии. Более того, компания указывает, что ее квантовая технология в 50 раз точнее традиционных систем резервного копирования GPS (таких как инерциальные навигационные системы или INS). Эти системы также обеспечивают точность навигации, сравнимую с попаданием в яблочко с расстояния в 1000 ярдов. Даже когда оборудование было установлено внутри самолета, где уровень помех намного выше, оно превосходило существующие системы как минимум в 11 раз. Как отмечают эксперты, это первый случай, когда было продемонстрировано, что квантовая технология превосходит существующие технологии в реальном коммерческом или военном применении, что является важной вехой, называемой достижением “квантового преимущества”.

Согласно комментариям военных экспертов, благодаря своей скрытности, защищенности от помех и высокой точности эта технология весьма привлекательна для вооруженных сил, в частности Австралии, Великобритании и США. Однако она также может оказаться полезной для коммерческих авиационных компаний, автономных транспортных средств и беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что это может кардинально изменить правила навигации в неблагоприятных условиях, зонах, недоступных для GPS, или глубоководных/горных районах, где GPS работает плохо.

Результаты исследований квантовой навигационной системы “Ironstone Opal” опубликованы в журнале arXiv.