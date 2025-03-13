Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Ученые разработали технологию 3D-печати мягких приводов для искусственных мышц
Ученые из швейцарской Лаборатории функциональных полимеров EMPA разработали технологию 3D-печати мягких приводов для искусственных мышц.

Согласно сообщениям швейцарских СМИ, исследователи этой страны разработали прорывной метод 3D-печати для создания мягких приводов, которые сокращаются у роботов при напряжении, как мышцы, и расслабляются при отключении. Эти диэлектрические эластичные приводы (DEA) изготавливаются из материалов на основе силикона, сочетающих проводящие электроды с непроводящими диэлектриками во взаимосвязанных слоях. По сообщению исследователей Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологии (EMPA), инновация позволяет эффективно производить сложные, гибкие компоненты, продвигая мягкую робототехнику и интеллектуальные материалы. “Однажды они могут быть использованы в медицине или робототехнике", - говорится в заявлении исследователей.

Ученые уверены, что такие искусственные мышцы могут в один прекрасный день помочь  повысить мобильность инвалидам или заменить поврежденные ткани. Однако воспроизведение реальных функций мышц остается сложной задачей. Чтобы соответствовать биологическим мышцам, искусственные аналоги должны быть мощными, эластичными и мягкими. Они в основном зависят от приводов, которые являются частями, преобразующими электрическую информацию в движение. Хотя приводы часто используются в автомобильных двигателях и различных промышленных системах, их традиционные конструкции являются жесткими и они лишены гибкости, присущей реальным мышцам.

Чтобы преодолеть эту проблему и приблизить практическое применение искусственных мышц в робототехнике, протезировании и вспомогательных технологиях, исследователи говорят, что для создания приводов, которые двигаются естественным образом, необходимы новые материалы и производственные процессы. Важный шаг вперед был сделан исследователями из Лаборатории функциональных полимеров EMPA, которые разработали технологию 3D-печати мягких приводов.

По словам членов команды, проводивших эти исследования, такие приводы состоят из взаимосвязанных слоев двух материалов на основе силикона: проводящего электрода и непроводящего диэлектрика. При подаче напряжения привод сокращается подобно мышце и расслабляется при снятии напряжения.

Печать таких конструкций является сложной задачей, поскольку материалы должны оставаться различными, быть достаточно мягкими для электрической активации и соответствовать требованиям 3D-печати - размягчаться под давлением для экструзии, но, в то же врем, быстро затвердевать для сохранения формы.

Исследователи из EMPA в сотрудничестве с ETH Zurich разработали инновационный метод 3D-печати мягких приводов, позволяющий преодолеть множество противоречивых свойств материалов. Используя специально разработанные чернила и насадку специальной конструкции, они успешно создали функциональные искусственные мышцы.

Как сообщается, эта работа является частью проекта Manufhaptics, целью которого является создание перчатки-протеза, чтобы при захвате пользователи могли чувствовать виртуальные предметы.

Как отмечают швейцарские ученые, эти мягкие приводы могут иметь несколько применений. В частности, они являются возможной заменой обычным приводам в ряде механизмов, в промышленном оборудовании и роботах, поскольку они компактны, бесшумны и невероятно гибки по форме. По мнению команды, их адаптивность и возможность настройки позволяют их применять в медицине, в частности, при протезировании.

Недавно разработанный метод увеличивает возможности создания мягких материалов за счет печати длинными эластичными нитями в создании сложных конструкций. В конечном итоге эти разработки могут привести к созданию приводов, которые будут очень похожи на то, как работают мышцы. “Если нам удастся сделать их чуть тоньше, мы сможем приблизиться к тому, как работают настоящие мышечные волокна”, - заявила   в научной статье для EurekAlert Дорина Оприс, руководитель исследовательской группы "Функциональные полимерные материалы" в EMPA. Ученые надеются, что, возможно, когда-нибудь им удастся напечатать целое сердце из этих волокон.

#инновации #инновации в медицине #искусственная мышца
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Компания Samsung выпустила новое обновление программного обеспечения для Galaxy A55
1
Не все представители японской промышленности убеждены, что будущее за передовой литографией
3
OnePlus 13 и 13R станут последними устройствами с переключателем Alert Slider
1
Турция успешно испытала лазерное оружие против дронов
+
Энтузиасты научили видеокарты AMD использовать технологию NVIDIA DLSS для прибавки fps в любой игре
8
Microsoft снимает блокировку обновления Windows 11 24H2 для ПК с установленным AutoCAD
+
Набор «Звезда смерти» от Lego за 1000 долларов будет включать в себя более 40 фигурок
1
Сайт торговой сети «Магнит» не выдержал наплыва игроков Genshin Impact
1
AMD выпустила апдейт, позволяющий не переустанавливать Windows при замене процессора
7
Китай разрабатывает гравитационные батареи, которые могут потеснить литий-ионные технологии
3
Производство станков и промышленных роботов в РФ в этом году профинансируют на 3 млрд рублей
1
Россия и Иран создадут совместное производство микроэлектроники
+
The Legend of Zelda: Ocarina of Time с Unreal Engine 5.5 выпущена в виде играбельной демоверсии
+
Ещё одна партия GeForce RTX 5090 приехала в РФ – флагман NVIDIA оказался дешевле GeForce RTX 4090
5
Leapmotor B10 на старте предпродаж получил в Китае более 15 000 заказов за 1 час
+
The Times: Украина превратилась в крупнейшую военную лабораторию
2
Все процессоры AMD на архитектуре Zen подвержены уязвимости EntrySign
3
Профессор Фэн Гао: Следующее поколение светодиодов будет дешевле и экологичнее нынешних
+
Илон Маск заявил, что готов восстановить взорванный пикап Tesla Cybertruck
+
Control неожиданно получает патч с обновлением графики и бонусами для всех игроков
1

Популярные статьи

Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
109
Мои причитание и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 1
33
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
221
Старые Мамонты рекомендует покупать видеокарты Radeon RX 9070XT в 2025 году
37
Почему DVD-диски ненадёжный способ хранения информации и чем их в теории можно заменить
25
Почему геймеры разочаровались в новых видеокартах NVIDIA, и что купить, если в кармане только 30 000
16
Топ-5 забытых эксклюзивов PlayStation 3, в которые стоит поиграть в 2025 году
1
Как и зачем игроки Team Fortress 2 и Postal знакомились с Linux
26
Выпущен Stable Diffusion Web UI Neuro Linux v3 и почему я не поддерживаю AMD
23
Почему извлечение данных из PDF-файлов до сих пор остаётся кошмаром для экспертов по данным
1

Сейчас обсуждают

Сана Лекомцев
01:12
Кстати очень трезвый коментарий , тут половина народа из за поя не выходят
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
Сана Лекомцев
01:04
Очень тупой комментарий
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
Вячеслав Толмачёв
01:04
Ты типичный Вася
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
Gamandril
00:54
Есть такое, но если просто снять частоты у меня потребление падает в разы и видеокарта работает пассивно с потреблением в 26 ватт, выдавая 70% производительности. Правда на линуксе снять более 300 мил...
Выпущен Stable Diffusion Web UI Neuro Linux v3 и почему я не поддерживаю AMD
Gamandril
00:48
Что за звуковая карта? Что-то простенькое не всегда имеет смысл брать. Asus Strix Soar был подобной звуковой картой на троечку. Посла ALX897 конечно хороша, но не такой чтобы вау эффект от нее. А черн...
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
Виктор Рыбьяков
00:31
Зато теперь у него есть фикус под такой разгон, что при 7 ГГц будет пробки в доме вышибать
Пользователь купил на Amazon поддельный процессор AMD Ryzen 7 9800X3D
4pokalin
00:26
Разве плохо ? Более 70к фашистов в землю положили и техники немерено. Ещё и Сумская область к нам отойдёт.
Путин поручил «подумать» о создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной
kilobait3
00:22
Много букв.
Старые Мамонты рекомендует покупать видеокарты Radeon RX 9070XT в 2025 году
Максим Лагунов
00:19
Захожу по старой привычке, когда ещё руоверы были про железо, а не про политоту.
Российские «Гвоздики» получили комплекты дополнительной брони от волонтеров
Максим Лагунов
00:18
Дроны также волонтеры собирают.
Российские «Гвоздики» получили комплекты дополнительной брони от волонтеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем