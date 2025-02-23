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vizir47
Новая китайская подлодка, оснащенная гиперзвуковыми ракетами, бросает вызов США на Филиппинах
Чтобы противостоять военным действиям вблизи своих границ, ВМФ Китая в последнее время значительно расширил свои стратегические и тактические вооружения, сделав упор на использование новейших подводных лодок.

Как отмечают западные СМИ, недавно обнаруженная американскими экспертами китайская подводная лодка, способная нести гиперзвуковые ракеты, сигнализирует о значительном сдвиге  в стратегии военно-морского сдерживания на фоне эскалации военной активности в регионе.

В недавней публикации в журнале Naval & Merchant Ships, принадлежащем Китайской государственной судостроительной корпорации, описывается конструкция и возможности этой новой китайской подводной лодки, которая может ответить на ракетную угрозу со стороны США.

В сообщении South China Morning Post говорится, что эта подводная лодка предназначена для усиления военно-морской мощи Китая в ответ на растущее иностранное военное присутствие в регионе. В нем подчеркивается, что США разместили ракетные установки Typhon на острове Лусон на Филиппинах во время совместных учений в апреле прошлого года. Эти пусковые установки могут запускать многоцелевые ракеты большой дальности, способные поражать цели в Китае, России и Северной Корее. Указывается, что США также ведут переговоры о размещении систем Typhon в Японии, Германии и Дании в рамках более широкой стратегии “сдерживания путем отрицания”, направленной на блокирование ключевых проходов в западную часть Тихого океана и из нее, чтобы при необходимости противостоять Китаю.

Как указывают китайские СМИ, новая подводная лодка способна нести современные гиперзвуковые ракеты, что позволяет осуществлять, в случае необходимости, скрытные удары за пределы обороны противника и использовать ядерные боеголовки. В сотрудничестве с другими дружественными КНР вооруженными силами она может "держать под прицелом" авианосные группировки противника и базы в пределах "первой цепи островов". Согласно объявленной США военной стратегии, цепь островов, протянувшаяся от Японии до Филиппин, является важнейшим оборонительным барьером Запада против Народно-освободительной Армии Китая (НОАК). Однако китайские СМИ указывают, что новая подводная лодка КНР, независимо от того, действует ли она в одиночку или в составе небольших групп, может заставить силы противника рассредоточиться, создавая асимметричный фактор сдерживания. Такой подход, как отмечают китайские военные стратеги, дает главным силам НОАК решающее преимущество в огневой мощи и живой силе, увеличив их шансы на победу в ключевых оперативных зонах.

На сделанных США спутниковых снимках, новая подводная лодка была впервые замечена на верфи в Ухане в середине 2024 года. Как отмечают западные эксперты, в ней используются передовые технологии, в том числе система вертикального пуска (VLS) крылатых и противокорабельных баллистических ракет, а также Х-образное хвостовое оперение для повышения маневренности и устойчивости. Отмечается, что в военное время эта подводная лодка могла бы выполнять такие функции, как точечные удары по надводным кораблям и высокоточные удары на большой дистанции по наземным целям, в том числе и по американским системам противоракетной обороны на севере Филиппин. 

По оценкам западных обозревателей, чтобы противостоять военным действиям вблизи своих границ, военно-морской флот Китая в последнее время значительно расширил свои стратегические и тактические вооружения, сделав упор на нанесение дальнобойных, скрытных и точных ударов по территории противника и зарубежным военным базам. И в этих условиях воздушно-независимая двигательная установка новой китайской подводной лодки может, по западным оценкам, оказаться особенно эффективной в спорном Южно-Китайском море, средняя глубина которого составляет более 3900 футов, однако острова, рифы и глубокие впадины, представляют  стратегически важную возможность  для скрытных операций для новой китайской подлодки.

#военные новости #военное противостояние #возможности подводного флота ноак
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