Активность китайской военно-морской верфи Хулудао, где строятся новые высокотехнологичные подводные лодки для военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая, вызвала новую волну беспокойства в военно-политическом экспертном сообществе США и НАТО.

Попавшие в западные СМИ фотографии, отражающие активность китайской военно-морской верфи Хулудао, где строятся новые высокотехнологичные подводные лодки для военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК), вызвали новую волну беспокойства в военно-политическом экспертном сообществе США и НАТО. Как следует из последних публикаций западных СМИ, особенно повышенное беспокойство на Западе вызывает строительство там очередной атомной ударной подводной лодки типа 093B, оснащенной системами вертикального пуска (VLS), что оценивается как стремление Китая значительно увеличить огневую мощь своих подводных лодок этого класса, рассматривается в качестве ключевого этапа в усилиях НОАК по расширению и усилению своего атомного подводного флота.

В этой связи западные обозреватели особенно подчеркивают, что за последние три года Китай построил уже 7 подводных лодок типа 093B, и в дальнейшем наращивании этого строительства уже никто не сомневается. Подчеркивается, что, включая обычные подводные лодки, общее количество подводных лодок, спущенных на воду Китаем за этот период, уже превышает 15 единиц. На этом основании на Западе делаются выводы, что такие высокие темпы указывают на продуманную стратегию Китая быстрого наращивания флота атомных подводных лодок.

Западные военные эксперты отмечают, что китайские подводные лодки типа 093B представляют собой качественный скачок в переходе на прямоточный двигатель с насосным приводом, снижающим акустические характеристики и улучшающим подводные характеристики новых подводных кораблей Китая. Этот класс подводных лодок также является первым, в котором НОАК установлена система VLS, позволяющая запускать ракеты различных типов. Наблюдения западных обозревателей позволяют им делать вывод, что подводные лодки типа 093B могут быть оснащены 12–24 пусковыми шахтами VLS, подходящими для запуска противокорабельных крылатых ракет и, возможно, баллистических ракет подводного базирования.

Как отмечают в этой связи западные СМИ, увеличение производства Китаем подводных лодок типа 093B заставляет Запад задуматься о будущем составе подводного флота Китая, в частности, о соотношении атомных подводных лодок (SSN) и подводных лодок с обычными двигателями (SSK), таких как тип 039С. Более широкое внедрение ПВРД с насосным приводом подводит Запад к мысли, что эти новые ПЛАРБ могут быть развернуты более агрессивно, чем их предшественники.

Одновременно западными обозревателями подчеркивается, что Китай продолжает расширять свой подводный флот за счет атомных подводных лодок-носителей типа 094 (ПЛАРБ), используемых для патрулирования в целях стратегического сдерживания. Даже высказываются предположения, что Китай может переделать некоторые ПЛАРБ типа 094 в подводные лодки с управляемыми ракетами, увеличив их ракетные возможности. Это, как отмечается, может повысить способность НОАК проводить операции в открытом море.

Западными комментаторами подчеркивается, что быстрое расширение китайского флота атомных подводных лодок и интеграция при их строительстве передовых технологий, таких как системы VLS на подлодках типа 093B, свидетельствуют о неизменной приверженности Китая укреплению своего подводного военного потенциала. Этот стратегический шаг не только увеличивает огневую мощь НОАК, но и способствует более уверенному позиционированию в международных водах, тем самым влияя на общий баланс военно-морской мощи Китая.